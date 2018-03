Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei romane conduce in topul celor mai influente femei din Romania realizat de revista „Forbes”. Aseara, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit din nou titlul de “cea mai influenta femeie din Romania”, in cadrul Galei Forbes Woman 2018. Titlul acordat Majestații…

- Majestatea Sa Margareta a fost premiata la Gala Forbes pentru intreaga activitate de promovare a Romaniei in lume și pentru eforturile de construire și consolidare a unei societați sanatoase in țara noastra, potrivit stiri.tvr.ro Gala Forbes Woman celebreaza femeile care conduc guverne și companii,…

- Un nou conflict sta sa explodeze intre moștenitoarele Regelui Mihai și statul roman. La doar patru luni de la moartea suveranului, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și surorile sale, au deschis primul proces impotriva statului roman.Fiicele Regelui s-au unit pentru a recupera tot…

- La patru luni dupa moartea Regelui Mihai I, fiicele fostului suveran au deschis primul proces in Romania. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii interesante legate de acțiunea prin care Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și surorile sale cer daune de peste un milion de lei. (CITEȘTE…

- Ionut Ilie a castigat, marti seara, medaliile de bronz la aruncat (154 kg) si total (283 kg) la categoria 62 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani, informeaza Agerpres. Ionut Ilie a ridicat 145, 152 si 154 de kilograme la aruncat. La acest stil medalia de aur i-a revenit…

- Britanicul care s-a indragostit iremediabil de Romania si a realizat celebrul documentar despre frumusetile din tara noastra a primit recunoasterea din partea Familiei Regale. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a decorat ieri, de ziua sa de naștere, cincisprezece personalitați, instituții…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, va participa marti la sedinta solemna a Parlamentului, dedicata aniversarii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in cadrul careia va sustine un discurs, informeaza news.ro.„Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane va…

- Deși au discutat despre cununia religioasa, Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, nu au anunțat inca oficial data evenimentul. "Am facut cununia in Anglia. Suntem la aproape de momentul cand vom anunta absolut tot", a declarat principele Nicolae. Pincipele a declarat ca le vrea…

- Oameni din peste 7.000 de orase, din 180 de tari, inclusiv Romania, vor stinge simbolic lumina sambata, de la 20.30, timp de o ora - Ora Pamantului, cea mai mare miscare de mediu voluntara din toate timpurile.

- La Colegiul Național Unirea, in cadrul Cluburilor de Robotica, iși desfașoara activitatea o noua echipa. Denumita Brickbot, noua echipa de robotica s-a inființat in noiembrie 2017 și este formata din zece uniriști, majoritatea elevi ai clasei a noua: Preda Carla Maria, Mocanu Corina Elena, Zalum Camelia…

- Cod portocaliu de frig, vant si ninsori consistente in Bucuresti. Vremea va fi in continuare mult mai rece decat in mod normal in ultima decada a lunii martie. Muncitorii lucreaza non-stop pentru a deszapezi drumurile din tara din Capitala.

- Inovația a fost un factor decisiv in caștigarea increderii familiilor și companiilor de pe tot mapamondul. Astazi, 7% dintre locuitorii planetei au incredere direct sau indirect, prin companiile unde lucreaza, in tehnologiile Bitdefender in fiecare zi. Produsele Bitdefender sunt dezvoltate…

- Țara noastra a devenit o obișnuita a organizarii Campionatului European de baschet 3x3 – FIBA Europe Cup. Este pentru a treia oara in scurta istorie cand Romania va gazdui turneul final. In acest an, el va avea loc tot la Bucuresti (14-16 septembrie), dupa ce Capitala a gazduit evenimentul in 2014,…

- Cu ocazia celei de-a 10-a ediții a Salonului Internațional Nautic 2018 din București, Capsea Yachting lanseaza prima și singura Academie acreditata Internațional pentru cursurile de Yacht Steward/Stewardess din Romania. Suntem o echipa tanara, dinamica, specializata in pregatirea echipajului Steward/Stewardess…

- Jucatoarea suedeza Isabelle Gullden, conducatoarea de joc a echipei feminine de handbal CSM Bucuresti, se va desparti la vara de campioana Romaniei si va juca la formatia franceza Brest. Coordonatorul de joc al CSM Bucuresti a refuzat prelungirea intelegerii cu clubul din capital pentru urmatoarele…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a oferit, marti, certificatul de furnizor regal mai multor companii si persoane din Romania, ale caror produse, creatii si servicii sunt apreciate si folosite de Familia Regala. Intr-o ceremonie care a avut loc in Sala Regilor de la Palatul…

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- Potrivit informatiilor HotNews.ro, este vorba despre o publicatie tiparita si online, care ar urma sa para nu mai devreme de aprilie. Periodicitatea editiei tiparite va fi saptamanala. Din echipa fac parte, potrivit informatiilor HotNews.ro, Mircea Marian, Silviu Sergiu, Mihai Duta, Catalin Prisacariu,…

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat, vineri, Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). …

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, a declarat la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el adaugand ca "Eu n-am sesizat un discurs critic al…

- "In MCV se vorbeste despre consultarea Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste numirea procuroriilor de rang inalt. In Europa exista mai multe modele: numiti de ministru, in alte tari de Parlament, altele de presedinte, in altele de CSM-urile lor", spune Liviu Dragnea, care se intreaba retoric…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca nu ar trebui sa fie rolul ministrului Justiției sa verifice acuzații care i se aduc procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru ca acesta este rolul magistraților. Oficialul european a fost intrebat, in cadrul unei conferințe…

- Principele Nicolae, Nicolae Medforth-Mills, și logodnica sa, Maria Alina Binder, au decis data și locul cand va avea loc nunta. Cei doi s-au cununat civil in luna octombrie a anului trecut in Marea Britanie. Principele Nicolae și Alina Maria Binder , se bucura de o mare popularitate atat in țara, cat…

- Principele Radu a efectuat, de luni pana miercuri, o vizita in Emiratele Arabe Unite, fiind insotit de presedintele Consiliului National al Rectorilor din Romania, Sorin Cimpeanu, si de 17 rectori reprezentand mari universitati din Bucuresti si din tara. ''Alteta Sa Regala Principele…

- Angajatii din Bucuresti au incasat, in medie, cate 3.116 de lei net pe luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul 2016, arata datele centra­lizate de ZF pe baza infor­matiilor de la Institutul National de Statistica. Pe urmatoarele locuri in topul zonelor cu cele mai mari salarii din 2017…

- A fost prima intalnire a premierului cu familia Regala, de la investirea guvernului condus de Viorica Dancila. Au fost discutate subiecte privind activitatea publica a Familiei Regale in vederea promovarii și susținerii Președinției Romaniei a Consiliul Uniunii Europene din ianuarie-iunie…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului. Șeful…

- Victima, o femeie in varsta de 35 de ani, nevaccinata, a murit la Spitalul de Boli Infectioase, acolo unde a fost internata in stare grava. Pacienta a fost internata in unitatea medicala cu diagnostic de gripa si i s-au recoltat probe care au fost trimise la Bucuresti. Pana la ora scrierii acestei stiri,…

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- Psihologii, asistenții sociali și medicii sunt așteptați sa se inscrie la workshop-ul de formare profesionala continua „Adulterul - Vindecarea și reconectarea partenerilor dupa o relație extraconjugala”, organizat in data de 3 martie, la București, de catre Societatea de Psihoterapie Experiențiala Romana…

- Romanca Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a avut parte de o surpriza minunata vineri seara, cand organizatorii turneului Premier 5 de la Doha i-au oferit un wild card pe tabloul principal. Mihaela Buzarnescu va juca in premiera pe tabloul principal al unui turneu de categorie Premier…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Femeie injunghiata, langa o gradinița din Capitala. Nu se cunoaște starea femeii, dar o ambulanța a sosit la fața locului. Atacul a avut loc pe strada Agricultori din București. Ulterior, un barbat, posibil agresorul, ar fi incercat sa se sinucida. Știre in curs de actualizare. FOTO – Arhiva CITEȘTE…

- Custodele Coroanei, Margareta, a primit cu tristete vestea mortii istoricului Neagu Djuvara si transmite condoleante familiei indoliate. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a istoricului Neagu Djuvara si, alaturi de…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. UPDATE: Presedintele Klaus Iohannis a criticat, in mesajul de Ziua Unirii Principatelor, politicienii de la putere, elogiind romanii care au…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei. In continuare, seful statului…

- Publicatiile The Guardian si New York Times scriu despre protestele din Romania, subliniind ca mii de persoane s-au strans pentru a manifesta contra coruptiei si legilor justitiei. "Mii de romani au marsaluit pe strazile din Bucuresti sambata, intr-un protest fata de legile justitiei. Circa 50.000…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD și vicepreședinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din București și din țara strica imaginea Romaniei in afara și acrediteaza ideea ca Romania este o țara instabila și neguvernabila. Andronescu denunța acțiunile unor primari care ar fi…

- Protestatarii din Cluj si Timisoara au blocat strazile centrale ale celor doua localitati, numarul oamenilor care protesteaza depasind 10.000. La Sibiu sunt in strada aproape 1.000 de oameni care cer demisia lui Liviu Dragnea, in timp ce la Iasi protesteaza 2.000 de persoane. La Cluj-Napoca…

- Trei romani care lucreaza, in prezent, in Algeria au transmis un mesaj de solidaritate pentru oamenii care au iesit in strada, sambata seara, la Bucuresti si in mai multe orase din Romania pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei.

- Mai multe grupuri de protestatari din tara au ajuns sambata la Bucuresti pentru a participa la mitingul "Romania spune nu coruptiei. Toti pentru justitie", care a fost anuntat incepand cu ora 18,00 in Piata Universitatii.

- Handbaliștii de la CSM București au plecat in cantonament cu un singur gand: sa faca o pregatire cat mai buna pentru a putea ataca titlul in a doua parte a sezonului in ”Liga Zimbrilor”. ”Tigrii” au ambiții mari pentru 2018. Aflați in acest moment pe locul șase, la doar patru puncte in spatele echipelor…

- Kreator, Vader si Dagoba canta la Bucuresti pe 25 ianuarie 2018 la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) in cadrul primului mare show de metal al anului ! Concertul face parte din turneul Kreator – “Gods Of Violence”, nume purtat si de cel mai recent album al germanilor, turneu care ajunge in…

- Saul Bellow a scris romanul "Decemberrsquo;s Dean" in 1982 tradus in romaneste ndash; "Iarna Decanului" ndash; in 2005 si descrie lugubra sa vizita intr un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze agonia mamei sale, Florica…

- La capatul unei zile de intalniri cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila (54 de ani). Ea este al treilea premier desemnat de la alegerile din iarna lui 2016 incoace, dupa ce PSD si-a devorat propriile guverne – guvernul Grindeanu, demis prin…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Adriana Iliescu, numita in 2005 cea mai varstnica femeie din lume, s a nascut pe 31 mai 1938, la Craiova. A fost profesor universitar de literatura romana si autoare de povesti pentru copii.Potrivit Wikipedia.ro, este cunoscuta mai ales pentru faptul ca a fost pana la 29 decembrie 2006 cea mai varstnica…

- Sute de oameni s-au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges, unde a avut loc parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei. Printre cei prezenti la eveniment s-au numarat atat localnici, cat si oameni veniti din alte zone ale…

- Catalin Chereches, primarul localitatii Baia Mare, a anuntat revenirea echipelor Minaur in prim-planul handbalului romanesc. Intr-o conferinta de presa maraton, de aproape 80 de minute, edilul-sef a anutat ca ”a venit momentul sa nu mai stau pe margine”, dar si obiectivele celor doua formatii de…