Cea mai incendiara colaborare, Taki Taki, ia cu asalt scena muzicii internationale DJ Snake x Selena Gomez x Ozuna x Cardi B

Data de 28 Septembrie 2018 ramane in istorie drept ziua in care s-a lansat super piesa “Taki Taki”, care ii are in prim plan pe artistii DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna si Cardi B. Cu o energie aproape infectioasa, piesa “Taki Taki” duce mai departe sirul de hit-uri internationale lansate de DJ Snake, din care enumeram “Turn Down For What” si “Let Me Love You” feat. Justin Bieber. Si asta nu e tot, artistul a anuntat ca va lansa si un nou album in perioada urmatoare. Dupa ce a facut inconjurul lumii, DJ Snake se va intoarce in America, in aceasta toamna, pentru 2 show-uri speciale – unul in New…