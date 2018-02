Cea mai in varsta schioare pe podium

Stiri pe aceeasi tema

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația tricolora numara 28 de sportivi și 27 de oficiali. Raluca Stramaturaru a reușit cel mai bun rezultat, locul 7 in proba de sanie. Romania in concurs pe 21 februarie 04,00 schi alpin: coborare, feminin (Ania Caill) FINALA, 4.00, TVR 3, TVR HD Podium:…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Meciul a fost foarte echilibrat, fiecare dintre cele trei reprize incheindu-se la egalitate. Ryan Donato a deschis scorulm pentru SUA, iar inainte de finalul primei treimi cehii au egalat prin Kollar, jucatorul lui Habatovsk. In repriza secunda cehii au fost cei care…

- Americanca Lindsey Vonn, medaliata cu bronz, miercuri, in proba de coborare din concursul de schi alpin de la PyeongChang, castigata de italianca Sofia Goggia, a afirmat ca a simtit "o puternica emotie", adaugand ca Jocurile Olimpice ii vor lipsi mult. "Simt o foarte mare emotie pentru ca a fost, fara…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Sofia Goggia (25 ani) si-a confirmat cu aceasta ocazie statutul de cea mai buna coboratoare a sezonului, ea aflandu-se in fruntea ierarhiei Cupei Mondiale la aceasta disciplina, cu doua victorii.In finala olimpica desfasurata miercuri pe partia de la Joengseon,…

- Sofia Goggia a devenit miercuri prima schioare din Italia care cucereste aurul olimpic in proba regina a JO de iarna, cea de coborare, in care reprezentanta Romaniei, Ania Monica Germaine Caill, s-a clasat pe locul 28.

- Echipa de patinaj viteza a Statelor Unite de la PyeongChang are niste costume foarte performante, dar cam caraghioase. Asa dupa cum se vede, intre picioarele sportivilor apare un petec de culoare destul de incerta, ca si cum pantalonii ar fi carpiti sau, mai rau, pare ca atletii sau cam… scapat pe ei.…

- Schioarea americana Lindsey Vonn, ocupanta locului 6 la slalom super urias, a fost cea mai rapida in primul antrenament la coborare duminica, la PyeongChang, concursul urmand sa se desfasoare miercuri. Vonn a scos 1min41sec03/100, devansandu-le pe austriaca Ramona Siebenhofer si compatrioata sa, Alice…

- Schioarea americana Lindsey Vonn, care participa la JO de iarna de la PyeongChang, a afirmat ca s-a simtit ''devastata'' dupa ce a citit despre atacul produs in Florida, soldat cu 17 morti si cel putin 14 raniti, ea transmitand sprijinul sau pentru familiile victimelor, scrie Reuters.…

- Ziua Indragostiților a prins-o pe Lindsey Vonn la Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang. Și faimosa schioare americana, 33 de ani, a lansat un mesaj simpatic pe Twitter. "Aparent, este Valentine's Day... Am uitat cu totul de asta, pentru ca sunt la Jocuri și nu am un iubit momentan. Este cineva liber…

- Una dintre cele mai frumoase sportive prezente la PyeongChang este schioara americana Lindsey Vonn, de 33 de ani. Intre reprizele de antrenamente, blonda gasește timp sa-și actualizeze conturile sociale. Știm deja, Shaun White a fost incoronat regele probei de snowboarding, așa ca pe contul lui de Instagram…

- Vedeta americana a schiului alpin, Lindsey Vonn, prezenta la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, a apelat la ajutorul Twitter-ului pentru a gasi un partener miercuri seara, pentru Valentine's Day, informeaza AFP.„Aparent este Valentine's Day... Dar am uitat cu totul de asta pentru ca sunt la Jocuri…

- Echipamentul de concurs al reprezentantei Romaniei la probele de skeleton a intors capetele spectatorilor de la PyeongChang: pe sanie este pictat Lupul dacic, iar pe casca, un vampir cu ochi fiorosi. In varsta de 26 de ani, Maria Mazilu este la cea de-a treia ei participare la Jocurile Olimpice, o…

- Guvernul sud-coreean a acceptat, ieri, un buget de peste 2 milioane de euro pentru a acoperi cheltuielile delegatiei nord-coreene la olimpiada din Pyeongchang. Mai precis, factura se ridica la 2,86 miliarde de woni (2,13 milioane de euro) din care vor fi platite cheltuielile de transport, hotel, hrana…

- Vedeta americana a schiului alpin, Lindsey Vonn, prezenta la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, a apelat la ajutorul Twitter-ului pentru a gasi un partener miercuri seara, pentru Valentine's Day, informeaza AFP. "Aparent este Valentine's Day... Dar am uitat cu totul de asta pentru…

- Raluca Stramaturaru a reusit, ieri, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, dupa ce s-a clasat pe locul 7 in proba feminina de sanie, la JO de la PyeongChang (Coreea de Sud). Stramaturaru a fost a opta dupa prima mansa, a 12-a in mansa secunda, a 9-a…

- Dintre cele aproape 6 milioane de masini din parcul auto, 4,5 milioane sunt mai vechi de 10 ani, prezentand astfel un risc pentru siguranta traficului. Varsta medie a parcului national de autoturisme a depasit borna celor 15 ani la finalul anului trecut, in conditiile in care in 2017 s-au importat in…

- Un canadian este considerat ca fiind sportivul anului, desi a luat numai bronz la concursul de snowboard din cadul JO de iarna de la PyeongChang. Acesta este Mark McMorris. Mark McMorris (24 ani) a reusit sa ia 85,20 puncte, intrand in posesia medaliei de bronz, la fel ca la JO de la Soci, in urma […]…

- Sportivul austriac David Gleirscher a cucerit titlul olimpic in proba de sanie simplu masculin, duminica, la Jocurile de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), in timp ce romanul Valentin Cretu a a ocupat locul 29.Tirolezul Gleirscher a fost cronometrat in patru manse cu timpul de 3 min 10 sec 702/1000,…

- Au fost imagini greu de privit, pe un drum din Botosani, in urma carora un tanar sofer care abia a implinit varsta ce ii permite sa dea de carnet a fost retinut. In acest caz, oamenii legii fac cercetari pentru distrugere, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Un barbat…

- Nu mai are nimic de demonstrat, insa are viteza in "sange" si pur si simplu nu se poate opri. Ar putea la fel de bine sa faca cariera in modeling, insa ea este pur si simplu "pasionata de ceea ce ii place sa faca - sport". Lindsey Caroline Vonn (pe numele complet) va concura la Jocurile Olimpice de…

- Romanii care vor lupta pentru medalii la Olimpiada de la PyeongChang au dat onorul la drapel in aceasta dimineata. Toti membrii delegatiei au fost prezenti la ceremonia de ridicare a tricolorului in satul olimpic. De vineri, TVR transmite Jocurile Olimpice de iarna.

- Americanca Lindsey Vonn, „regina” circuitului feminin de schi alpin, a inregistrat sambata a 80-a sa victorie in Cupa Mondiala, impunandu-se in proba de coborare de la Garmisch-Partenkirchen (Germania), pentru al treilea al consecutiv, transmite Agerpres. Sportiva a fost cronometrata in 1min.12sec.84/100…

- Schioarea americana Lindsey Vonn a castigat duminica, la Garmisch-Partekirchen, ultima coborare din Cupa Mondiala feminina de schi alpin programata inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), inregistrand astfel al doilea sau succes in decurs de doua zile, in statiunea germana,…

- Inepuizabilul Elon Musk scoate bani si din piatra seaca: miliardarul a obtinut comenzi de 10 milioane de dolari pentru un stoc limitat de aruncatoare de flacari purtand sigla companiei Boring, pe care a infiintat-o in 2016. Toate cele 20.000 de aparate au fost vandute la doar cinci zile de la lansare,…

- Dupa cum ii spune si numele, Regent’s Park este unul dintre parcurile regale ale Londrei si poate unul dintre cele mai linistite locuri ale Capitalei britanice. Acum, insa, aici s-a descoperit un cadavru. Cadavrul plutea pe lacul din parc si politia spune ca este a unui barbat de circa 40 de ani, care…

- Gata oricand sa emita opinii in valuri, ambasadorul american nu a putut sa-si spuna parerea despre noul guvern. Intrebat ce parere are despre noul Executiv instalat la Palatul Victoria, Hans Klemm a recunoscut ca habar nu are ce sa spuna. Si asta pentru ca nu o cunoaste pe Viorica Vasilica Dancila si…

- Ministerul israelian pentru imigratie ofera cetatenilor tarii ”o remuneratie adecvata” si un bonus de 30.000 de shekeli (7000 de euro) pentru a se descotorisi de refugiatii ilegali din Africa. Pentru a nu crea controverse, jobul a fost denumit ”inspector al imigratiei”. De la inceputul acestei luni,…

- Sportivii covasneni au obținut rezultate bune la concursul național de schi GERAR 2018 Pe partiile de schi de la Șugaș Bai și Valea Mare s-a desfașurat, in perioada 25-27 ianuarie a.c., a ediția a X-a concursului național de schi GERAR 2018. La concursul care a fost organizat de Palatul Copiilor Sf.…

- Marea familie Ikea deplange disparitia din viata a celui care a venit cu ideea infiintarii magazinelor aflate sub umbrela retailerului suedez. Afaceristul Ingvar Kamprad, cel care a fondat proiectul Ikea, cunoscutul lant de magazine de mobila si decoratiuni interioare prezent si pe piata autohtona,…

- Delegatia americana la Pyeongchang va avea 242 de sportivi, cea mai mare trimisa vreodata de SUA la Jocurile Olimpice de iarna, relateaza news.roSperantele americane la titluri olimpice stau in schioarele Mikaela Shiffrin si Lindsey Vonn, Lindsey Jacobellis la snowboardcross sau Kim Chloe…

- La o zi de cand DNA-ul anunta ca procurorii anticoruptie s-au adresat Tribunalului Bucuresti, cerand “luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice S.C. Tel Drum S.A. ori, dupa caz, suspendarea…

- Simona Halep si-a dat drumul. Rupe tot ce intalneste pe teren si le da peste bot celor care s-au jurat ca n-are valoare de nr 1. Printre astia se numara si nemtii de la Adidas care au ratat sa se afiseze in cele mai bune meciuri ale Simonei Halep. Intai sa lamurim un pic din […] Adidas, marketing de…

- „Marele Zid! Nimic nu trece de Simona Halep”, au scris organizatorii de la Australian Open, dupa ce Simona Halep a trecut lejer de Karolina Pliskova, cu 6-3, 6-2 si s-a calificat in semifinalele turneului de la Melbourne, o premiera pentru jucatoarea noastra. Openul Australiei era singurul Grand Slam…

- Organizatia municipala Constanta a Femeilor Liberale impreuna cu Organizatia Persoanelor de Varsta a Treia din PNL Constanta au evocat personalitatea si opera poetului national Mihai Eminescu, la 168 de ani de la nasterea acestuia.Alaturi de femeile liberale constantene, la eveniment au participat profesorul…

- “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1, in care Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au pierdut toți cei 100.000 de lei puși in joc, a fost joi seara lider de audiența la nivel național. In minutul de aur, de la ora 21.05, cei mai mulți telespectatori care se…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Politistii ieseni au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce o femeie de 61 de ani a murit, miercuri noapte, intr-un centru de noapte al primariei municipiului Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O veste trista se abate peste sportul românesc în doua zi dupa Craciun. Un fost campion national la box, în vârsta de 63 de ani, a fost gasit mort, în noaptea de marti spre miercuri, în parcarea unui centru comercial de la marginea Iasiului. Potrivit…

- "Heather a fost parte din familie. Nu exista un alt mod de a descrie membrii distributiei filmului «The Sound of Music». Heather a fost un membru optimist si vesel al grupului, mereu asteptand o noua reunire. Suntem norocosi pentru ca am cunoscut-o si va trai in continuare prin acest film frumos.…

- Astronautul american Bruce McCandless, primul om care a zburat in spatiu fara a fi legat, a murit joi la varsta de 80 de ani, a confirmat vineri NASA, citata de DPA. In timpul misiunii Apollo II din 1969, McCandless a fost comunicator al centrului de control al misiunii pentru Neil Armstrong…

- Putina lume stie cat de nocive sunt pastilele de mai jos pentru femeile care au varsta de 35 de ani. Este vorba despre anticonceptionale, care produc o serie importanta de schimbari in organismul uman. Desi sunt testate in laboratoare inainte de a fi scoase pe piata, efectele secundare ale anticonceptionalelor…

- Constantin Vasilache Coordonatorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Vaslui, comisar șef adjunct Constantin Vasilache, a prezentat mai multe recomandari atunci cand se cumpara jucarii: – Achiziționați jucarii numai din magazine și/sau raioane specializate, unde se elibereaza…

- Un biciclist din Liesti, in varsta de 56 de ani a fost accidentat de un autoturism si a decedat. S-a intamplat la Liesti, duminica seara, 17 decembrie 2017. Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati a intervenit. "Din pacate leziunile suferite in urma impactului au fost incompatibile cu…

- Schioarea americana Lindsey Vonn a castigat sambata slalomul super-urias de la Val d'Isere (Franta), imbunatatind cu aceasta ocazie recordul de victorii in Cupa Mondiala feminina de schi alpin, in care are acum 78 de succese, informeaza AFP. Campioana din Statele Unite, in varsta de 33 ani, a trecut…

- Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical si de indemnizatie pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in conditiile in care, pana acum, limita de varsta a copilului era de 7 ani, potrivit unei ordonante de urgenta adoptata de…

- O femeie in varsta de 36 de ani a ajuns in atentia politistilor bucuresteni intr-un caz care a ingrozit Capitala. Femeia este suspectata ca ar fi impins in fata metroului o tanara in varsta de 25 de ani, care a murit dupa ce a fost lovita de o garnitura, seara trecuta, la statia Dristor 1. […] Caz socant…