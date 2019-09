Cea mai importantă capitală din UE a decis să le dea anticoncepționale porumbeilor: Înaripatele au devenit stăpânii orașului Cresterea excesiva a numarului de porumbei in cartierul Laeken din Bruxelles a determinat autoritatile locale sa ia decizia de a oferi acestor pasari hrana amestecata cu anticonceptionale, o masura la care au recurs deja localitatile belgiene Louvain si Tongeren, relateaza marti EFE. Un dozator de hrana care va fi instalat intr-una din pietele din Laeken, luate cu asalt de porumbei, va furniza graunte amestecate cu anticonceptionale pentru circa 250 de pasari, potrivit postului flamand VRT. Citește și: Fostul șef INML a luat foc! “Rezultatele noastre sunt infailibile” Potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In volumul "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei 1878 1947 ldquo;, unde istoricul constantean Stoica Lascu a adunat si organizat cronologic aparitiile din presa referitoare la devenirea moderna a judetelor romanesti dintre Dunare si Mare, descoperim un proces verbal pe marginea uneia dintre primele…

- Cresterea excesiva a numarului de porumbei in cartierul Laeken din Bruxelles a determinat autoritatile locale sa ia decizia de a oferi acestor pasari hrana amestecata cu anticonceptionale.

- Trafic suspendat in Capitala. Incepand de astazi si pana in 30 septembrie va fi sistat traficul rutier pe strada 31 august, pe tronsonul cuprins intre strazile Sciusev si Ciuflea, in legatura cu lucrarile de reabilitare a retelelor electrice.

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a incheiat investigația asupra cazului de toxiinfecție alimentara care a avut loc pe data 10 august la o nunta in municipiul Chișinau, cu participarea a 74 persoane, dintre care 44 de bolnavi au fost spitalizați, iar 6 persoane au refuzat.

- Rovinarenii au avut parte ieri de un „spectacol” oferit de un tanar care nu a mai suportat caldura mare de afara și s-a bagat intr-o fantana arteziana. Pe langa balaceala propriu zisa tanarul de 27 de ani și-a adus și o sticla de bere rece ca distracția sa fie pe masutra. „ Numitul V.C in varsta…

- PNL Alba iși reafirma capacitatea de a continua, la Alba Iulia, proiectele incepute in administrația condusa de Mircea Hava și dupa plecarea acestuia in funcția de europarlamentar. Echipa care va asigura interimatul la conducerea primariei va pastra ca reper dominant interesul pentru dezvoltarea orașului…

- Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a societatii SC QUALIMED SRL prin diversificarea serviciilor medicale din domeniul „Activitati de asistenta medicala specializata” – CAEN 8622 in domeniul medicinei dermatologice si esteticii medicale. Obiectivele specifice ale…

- A iesit scandal intre liberali, pentru sefia organizatiei Bucuresti. Desi cateva sute de membri din Capitala au cerut printr-o scrisoare numirea lui Rares Bogdan, Ludovic Orban a decis singur ca postul merge la Violeta Alexandru, fost ministru pentru dialog social in guvernul Ciolos si proaspat membru…