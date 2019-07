Stiri pe aceeasi tema

- Vara, orice gospodina pune la murat castraveti. Delicioasa garnitura insoteste cu succes orice mancare cu carne, fasole sau cartofi. Reteta castravetilor in saramura care se acresc in cateva zile o regasim la regratatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- Ingrediente: 280 g cuscus, 1 lingura ulei de masline, 1 ceapa mica, 1 cutie de rosii la conserva cubulete, 100 g masline fara samburi, 1 pahar de vin alb sec, sare, piper, 500 g creveti decorticati, 1 legatura patrunjel, 1 ...

- Mancare usoara de primavara, sarmalutele in foi de stevie se gatesc rapid, fiind necesare cateva ingrediente. Reteta preparatului delicios o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Ingrediente: 4 oua mari, frunze de busuioc Pentru sos: 2 lingurite ulei, 1 ardei gras galben, 2 catei usturoi, 1 lingurita otet de mere, 400 g conserva de rosii, frunze de salata sau felii de paine pentru servire, piper, sare. ...

- Reteta celei mai gustoase fripturi de miel, nelipsita de pe mesele de Paste, o regasim in cartea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia) a regretatului gastronom si jurnalist Radu Anton Roman. Gatit cu grija, preparatul va fi deosebit de gustos. Gospodinele trebuie insa sa respecte…

- Branzoaicele muntenesti, un desert delicios, preparat de gospodinele din Baragan, sunt nelipsite de pe mesele de sarbatori. Gatite in special primavara, branzoaicele perfecte se fac dupa reteta regretatului gastronom Radu Anton Roman. Pasii gatirii ii gasim in cartea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”…

- Un preparat nelipsit din post, usor de gatit, este ciorba de cartofi. Ieftina si satioasa, zeama acrisoara, care se serveste obligatoriu cu un ardei iute, este pregatita de gospodine cat ai clipi. Reteta deliciosului preparat o regasim la Radu Anton Roman, in lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”…

- Cartofii taranesti, care pot fi serviti ca garnitura sau ca fel de mancare de sine statator, se prepara rapid si sunt deosebit de gustosi. Reteta poate fi gasita in lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti“, apartinand regreatului gastronom Radu Anton Roman.