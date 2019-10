Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in familia Tamarei Buciuceanu! Moartea cunoscutei actrite i-a intristat pe toti cei care au cunoscut-o, insa apropiatii ei traiesc clipe grele. Paparazzii www.spynews.ro au surprins familia regretatei actrite acasa la aceasta, luand mai multe lucruri, necesare probabil pentru inmormantare.

- Decesul marii actrite, Tamara Buciuceanu, a provocat multa durere in sufletele tuturor celor care au cunoscut-o. Mereu calda si hotarata, Tamara Buciuceanu a fost un exemplu de frumusete, talent si respect pentru toata lumea.

- Sorin Francu a fost colegul, prietenul Tamarei Buciuceanu, dar si omul care i-a fost alaturi la fiecare zi de nastere, in ultimii ani. Indragitul actor a dezvaluit amanunte incredibile despre ultimele doua saptamani de viata ale regretatei actrite, in cadrul unei interventii telefonice, in exclusivitate,…

- Tamara Buciuceanu a murit la varsta de 90 de ani! Actrița a decedat, marți (15 octombrie), la Spitalul Elias din Capitala. Fusese internata din cauza... The post Cine este unicul nepot al Tamarei Buciuceanu. Actrița nu a avut copii! Lui ii va reveni toata averea appeared first on Renasterea banateana…

- Actrita Dorina Lazar a declarat pentru AGERPRES ca regreta moartea Tamarei Buciuceanu, de care spune ca a fost foarte legata. "Imi pare rau, foarte rau si cu durere spun asta pentru ca eu am fost foarte legata de Tamara. Am jucat mult impreuna. Am jucat mult in teatru, nu neaparat in filme. (...) Eu…

- Actrita Tamara Buciuceanu Botez a fost casatorita, timp de 34 de ani, cu medicul anestezist Alexandru Botez, pe care l-a iubit foarte mult. Acesta a murit in anul 1996. Intr-o ediție a emisiunii "Profesioniștii" din ianuarie 2009, realizata de Eugenia Voda la TVR, marea actrița de comedie a explicat…

- Romania este in doliu! O alta personalitate a teatrului romanesc s-a stins din viata. Tamara Buciuceanu a pierdut lupta cu moartea, dupa ce pret de ani buni s-a confruntat cu probleme cardiace severe.

- In urma cu mai bine de o saptamana, Tamara Buciuceanu a ajuns la spital. Medicii au decis sa o interneze, iar starea actritei s-a agravat inca din weekend. Astazi, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias a facut noi declaratii si a explicat ce se intampla cu Tamara Buciuceanu in aceste momente.