- Dupa vizita istorica a premierului Japonez la București, Shinzo Abe, in cadrul careia acesta trebuia sa aiba o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, romanii au reacționat in social media, pe pagina Ambasadei Japoniei.

- Romania o ia serios pe urmele Poloniei. Autoritațile romane vor fi chemate in fața Parlamentului European pentru a da explicații cu privire la amenințarile la statul de drept - cu referire directa la legile justiției pentru care a fost criticata constant puterea de la București.Topul partidelor:…

- Expozitia artistilor plastici Gentian Zeka, Aurel Acasandrei și Nicolae Ionescu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania și Asociația Liga Albanezilor din Romania organizeaza in perioada 17-31 ianuarie 2018 expoziția de grafica și desene a artiștilor plastici Gentian Zeka (Albania), Aurel Acasandrei…

- „Primarul Gheorghe Falca a lansat cu ocazia unei conferințe de presa o provocare parlamentarilor USR: sa «faca demersuri la București pentru a aduce bani de la Guvern». Ma aflu in Parlamentul Romaniei tocmai pentru a crea premisele ca acest tip de politica, pe care dumneavoastra il afișați…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, nu mai merge marti, la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza. Potrivit unei comunicari a Executivului de la Bucuresti, delegatia…

- "Premierul Romaniei demisioneaza dupa ce social-democratii si-au retras sprijinul", titreaza agentia Reuters, adaugand ca liderul PSD Liviu "Dragnea isi mentine controlul ferm atat asupra partidului de guvernamant, cat si a Guvernului"."Romania pierde al doilea premier in sapte luni", relateaza…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Academia Romana critica propaganda RT, televiziunea finantata de Rusia Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, într-o vizita la sediul central al canalului TV Russia Today. Foto: kremlin.ru/events/president/news/50911/photos. Potrivit Academiei Române, autoritatile…

- Președintele Consiliului Județean Suceava a solicitat, astazi, in Ucraina, urgentarea realizarii unui drum rapid care sa lege Cernauți de Suceava și mai departe spre București. Gheorghe Flutur a participat, in Regiunea Cernauți, la o serie de intalniri cu oficialitați din Romania și Ucraina, cu ocazia…

- In vara lui 1977, trupul cioparțit al tinerei Anca Brocațeanu este gasit in șase locuri diferite din București. Pentru ca urmarile ”Cazului Ramaru” nu s-au stins inca, Ceaușescu da ordin sa fie gasit un vinovat. Miliția il tortureaza pe Gheorghe Samoilescu, care ”recunoaște”. Parinții acestuia se sinucid.…

- Vineri, 19 ianuarie, de la 22.30, timișorenii sunt invitați sa se bucure de vocea inconfundabila a cantareței Paula Seling, la Club30. Paula Seling este o solista, compozitoare, producator muzical, nascuta in ziua de Craciun. A inceput sa studieze pianul de la varsta de 6 ani, caștigand…

- Accidentul a avut loc la Aviatorilor. Trei autoturisme s-au ciocnit astazi in zona Aviatorilor din București. O persoana a fost ranita, potrivit Romania TV. La locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de politie care urmeaza sa stabileaza cine se face vinovat de producerea lui.…

- Sub sloganul „Simte magia Craciunului” un oras din Romania se aliniaza celor mai mari orase europene, precum: Viena, Budapesta sau Praga, dar si celor romanesti: Sibiu, Cluj-Napoca sau Bucuresti, in intentia de a reda magia si spiritul sarbatorilor de iarna, pe toata perioada lunii decembrie.

- Remember Timisoara 1989 La Timisoara continua si miercuri evenimentele comemorative ale Revolutiei din 1989. 20 decembrie este data la care Timisoara se declara primul oras liber de comunism. Trupele armate au fost retrase în unitati, toate fabricile au declansat greva…

- Aproximativ 150 de persoane protesteaza pentru a doua seara la rand in fata Palatului Parlamentului, in timp ce Comisia parlamentara condusa de Florin Iordache continua dezbaterile pe legile justitiei. Si la Timisoara au loc proteste, marti seara, mii de oameni mergand in mars pe strazile orasului,…

- Update Protestele iau drumul spectacolului cu viteza. Cateva sute de persoane au participat, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei, la un flashmob pentru „sustinerea Justitiei”, purtand benzi negre la gura si la ochi. Legați la ochi și la gura, așa cum cred ei ca va deveni justiția, protestatarii…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita, 14 cazuri s-au confirmat in Brasov și cate…

- Lazio, adversara echipei FCSB in saisprezecimile Ligii Europa, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, divizionara secunda AS Cittadella. La gazde, fundasul Stefan Radu a fost rezerva neutilizata. Ciro Immobile…

- Din 2004, 20 de persoane au fost incarcerate pentru infracțiuni de terorism Administrația Naționala a Penitenciarelor a transmis Comisiei pentru controlul activitații SRI ca din 2004 pana in prezent au fost incarcerate 20 de persoane pentru infracțiuni de terorism, a declarat, marți, președintele…

- Pentru un rege, AVEREA este propriul sau popor. Insa, nu de putine ori s-a vorbit despre AVUTIA Majestatii Sale Mihai I, despre palate, terenuri, conturi, lingouri de aur si tablouri scumpe. În anul 2015, TOP 300 Capital poziționa Casa Regală a României pe locul 81, cu o avere…

- Canalul american de televiziune ABC News l-a suspendat din funcție sambata pe jurnalistul de investigații Brian Ross pentru o perioada de patru saptamani, fara sa fie platit, in legatura cu ''o grava eroare'' pe care el a facut-o intr-o relatare despre Michael Flynn, fostul consilier pentru securitate…

- Vestea ca printre ei traiesc doi criminali a ingrozit comunitatea din satul Drajna, localitatea unde s-au nascut si au crescut cei doi liceeni care au injunghiat un sofer care i-a luat la ocazie si au ranit-o pe sotia acestuia. Cei doi suspecti au fost ridicati de politisti in seara zilei de 1 decembrie,…

- A fost scandal de proportii in aceasta dupa-amiaza in Piata Victoriei. Cativa protestatari au fost ridicati de jandarmi dupa ce manifestatia s-a transformat intr-o bataie generala. Scandalul nu s-a incheiat, insa, odata cu interventia jandarmilor.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la Gabriela…

- Liga Naționala de handbal, etapa a 13-a. Derby-ul Dobrogea Sud Constanța – Steaua se joaca luni. Program și rezultate. Sambata, ora 17.00 Poli Iași – CSM Fagaraș Duminica 11.00 CSM București – Dunarea Calarași 16.30 Dinamo – HC Odorhei 18.00 CSU Suceava – HC Vaslui 18.30 CSM Focșani – Potaissa Turda…

- Alianța pentru Centenar solicita dialog cu conducerea partidelor politice de la București, indeosebi a celor parlamentare, pe teme de interes pentru Romania și Republica Moldova, in cursul saptamanii 4-10 decembrie.

- O fetita de numai sapte ani a ajuns la spitalul din Resita in urma unui incident nefericit. Mama fetitei a sunat la 112 solicitand interventia rapida a medicilor dupa ce, sustine ea, fiul ei a varsat o oala cu apa fiarta pe fiica de sapte ani. O ambulanta a preluat-o pe fetita si a transportat-o la…

- Ambasada Marii Britanii la București provește cu atenție procesul de modificare a legilor justiției desfașurat in Parlamentul Romaniei, precizand ca „este responsabilitatea Romaniei sa decida cu privire la legislatia proprie, in conformitate cu Constitutia si cu procedurile parlamentare”. „Speram ca…

- Corala “Fantasia” a Palatului copiilor Vaslui și-a caștigat prin concurs un loc intre primele zece coruri de copii din țara și va participa la finala naționala a concursului ”Eurovision Choir of the Year”, care va avea loc la București, in decembrie. Cele mai bune zece coruri din Romania vor concura…

- Se reia traficul pe timp de noapte prin PTF Sighetu Marmației, conform unui anunț al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera ( ITPF). Astfel, de luni prin PTF Sighetu Marmatiei se va ridica restrictia de circulatie pietonala si rutiera din timpul noptii peste podul Tisa dintre Romania si…

- O ALTA CRIMA ȘOCHEAZA la ROMANIA: Un barbat a fost UCIS de doi tineri luati la ocazie. Sotia victimei in stare GRAVA / VIDEO Doi barbati sunt cautati de politisti, dupa ce au ucis sofer, iar pe sotia acestuia au ranit-o. Cei doi fusesera luati la „autostop” din orasul Slobozia, iar dupa ce i-au atacat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara ca specialisti de la Bucuresti, de la Institutul de Criminalistica si Directia de Investigatii Criminale, ii ajuta pe politistii din Satu Mare in ancheta privind tripla crima din localitatea Apa. Carmen Dan a spus ca politistii "au…

- Cresterea economica record a Romaniei a surprins pe toata lumea. In al treilea trimestru din acest an, PIB-ul tarii noastre a avansat cu 8,6% comparativ cu aceeasi perioada din 2016, astfel ca am avut cel mai accelerat avans dintre toate statele membre UE. Informatia a fost disecata si de presa straina,…

- Expozitie de fotografii cu sinagogi si temple evreiesti Sinagoga Mare din Iasi Foto: ro.wikipedia.org/wiki/Sinagoga_Mare_din_Iași. Fotografii ale unor sinagogi si temple, obiecte ritualice din sinagoga sau ale unor edificii de cult distruse pot fi vazute…

- Consultanții IT ALTEN România din București s-au întâlnit pe 7 noiembrie la TechHub, cu ocazia ALTEN IT Meet-up #3, la o discuție interactiva despre proiectele în care sunt implicați, provocari, tehnologii și instrumente de lucru. ALTEN România are o echipa…

- Aproape 7.000 de spectatori vor asista la concertele din Bucuresti (17 noiembrie), Iasi (doua spectacole, pe 18 noiembrie) si Constanta (19 noiembrie).Turneul este organizat de Asociatia Culturala Mall 4 Art, in colaborare cu Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa, sub egida…

- Marea Britanie urmareste cu atentie noile modificari fiscale din Romania, pentru ca, spune ambasadorul Regatului Unit la Bucuresti, pentru firmele straine este important ca climatul de investiții sa fie stabil și predictibil.Citeste si: Specialiștii romani, explicatii privind norul radioactiv…

- Prefectul judetului Constanta, Ioan Albu impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu si cu viceprimarul municipiului Constanta, Costin Rasauteanu au primit astazi vizita Ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, Paul Brummell.In cadrul…

- Avocatul Florin Ghiulbenghian, presedintele Fundatiei EurHONEST, s-a prezentat marti, 7 noiembrie, la sediul central al DNA, pentru depunerea unor denunturi penale. Printre cei vizati se afla seful Insectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, Ninel Radu Balanescu, presedinte al Asociatiei Marea…

- Roxana Gamarț este una dintre fondatoarele Mobius Gallery din București. Programul galeriei a fost gandit inca de la inceput ca fiind unul internațional, cu focus pe arta contemporana din Europa de Est. In cei doi ani de existența a galeriei, Roxana Gamarț și echipa au produs 15 expoziții, au publicat…

- "Astazi, in ședința Biroului Executiv s-a luat decizia de aprobare a textului moțiunii simple pe Energie, intitulata "Romania in bezna. PSD fura curent". (...) Facem un apel parlamentarilor care au conștiința sa voteze saptamana viitoare. Vom depune (n.r. — moțiunea) marți, la ora 12,00, inaintea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". "Trebuie respectat rezultatul alegerilor din decembrie…

- O tanara de 17 ani, adoptata din Romania imediat dupa nastere de catre o familie din Statele Unite, a pornit recent demersuri cu scopul de a-si gasi parintii biologici. A reusit sa-i identifice si sa se intalneasca cu ei. A aflat ca familia naturala o credea moarta, pentru ca la nastere medicii nu i-au…

- Celebrul Busu, actorul Florin Busuioc a fost in centrul atenției in urma cu ceva ani, cand s-a scris ca are un fiu secret. Insa, actorul și prezentatorul a explicat ca nu a ascuns niciodata faptul ca are un baiat. Florin Busuioc, cunoscut publicului din Romania drept Busu, este de profesie actor. Insa…

- Intre 26 octombrie si 28 octombrie 2017, Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei si al Intregii Rușii intreprinde o vizita la Bucuresti. Dupa anuntarea vizitei mai intii pe surse si, mai apoi, oficial, in presa noastra au aparut note si comentarii despre eveniment, cu rare exceptii (articolul semnat…

- Proiectele care primesc fonduri vizeaza inițiative din domeniile: educație, sanatate, protecția mediu și au impact in comunitațile din zonele Sibiu, Galați, Constanța, București și Arad. Proiectele caștigatoare sunt: BLIND SPOT - Centru pilot de intregrare - Proiectul iși propune creșterea gradului…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul s-a petrecut in localitatea Dealu Floreni, la 12 kilometri de municipiul Vatra Dornei, unde o masina a intrat in coliziune frontala cu un TIR. “Soferul autoturismului a ramas incarcerat, iar la fata locului…

- Barbatul care a spus ca a fost batut de 2 agenti de politie din Craiova a fost retinut de poltistii din Capitala, pentru talharie si distrugere, informeaza Romania TV. Citeste si Cinci detinute de la singura inchisoare de femei din tara, puse in libertate in urma Legii recursului compensatoriu…