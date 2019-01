Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai friguroasa noapte din acest an a fost 7 ianuarie 2019, cand in Obarsia Lotrului, in Valcea, s-au inregistrat minus 23 de grade Celsius. Specialistii afirma ca frigul nu va lipsi nici marti.

- Noaptea de luni spre marti a fost cea mai rece din aceasta iarna, in unele regiuni, anunta reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie, precizand ca temperatura cea mai scazuta a fost inregistrata la Targu Lapus, de minus 22 de grade Celsius, scrie Mediafax.“In noaptea de luni…

- FOTO – Arhiva Azi-noapte s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna. In foarte puțin zone din țara temperaturile au trecut peste pragul gerului. Cea mai joasa temperatura s-a inregistrat la Obarșia Lotrului, in județul Valcea: minus 23 de grade, iar frigul va fi prezent și pe parcursul…

- Azi, cerul va fi noros, iar pe drumuri se va mentine polei. La Briceni si Soroca se vor inregistra minus patru grade, iar la Balti minus trei grade Celsius. La Orhei termometrele vor indica minus doua grade.La Tiraspol va fi minus unu.

- Astazi, va ninge in nordul si centrul tarii, la sud cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab din nord-vest. La Briceni si Soroca sunt prognozate minus doua grade. La Balti se anunta minus un grad, iar la Orhei zero grade.

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. Dimineața va fi ceața, iar pe drumuri - polei. La Briceni și Soroca vor fi minus patru grade, iar la Balți minus trei grade Celsius. La Orhei se vor inregistra doua grade sub zero, iar la Tiraspol minus un grad.

- Meteorologii anunta ca sambata, in ziua de 1 Decembrie, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi de minus 10 grade, la inceputul zilei, atat la Bucuresti cat si la Alba Iulia, acolo unde vor avea loc paradele de Ziua Nationala.

- Astazi, cerul va fi variabil, iar precipitatii nu se prevad. In mai multe regiuni ale tarii va fi ceata. Vantul va sufla slab din sud-est. La Briceni și Soroca vor fi 10 grade Celsius, iar la Balți - cu un grad mai mult. La Orhei asteapta 12 grade, iar la Tiraspol: 13.