- Romania a castigat titlul de campioana europeana la competitia European Cyber Security Challenge 2019, care a avut loc in perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, noteaza Agerpres.

- Stevan Gardiner (Bahamas) a castigat medalia de aur a probei de 400 m garduri masculin, dupa ce a castigat vineri finala Campionatelor Mondiale de atletism de la Doha (Qatar) cu timpul de 44sec15/100, nou record national al tarii sale. Gardiner, vicecampion mondial in 2017, a fost urmat…

- Kelsey-Lee Barber a devenit marti prima atleta din Australia care a castigat un titlu mondial in proba de aruncare a sulitei, dupa ce a castigat finala Campionatelor Mondiale de atletism 2019 de la Doha (Qatar) la ultima aruncare, relateaza Reuters. Barber, 28 ani, era pe locul 4 inaintea ultimei aruncari,…

- Loredana Toma (24 de ani) a urcat ieri pe treapta a treia a podiumului la Campionatele Mondiale, care se desfașoara in aceste zile la Pattaya. Una dintre cele mai constante prezențe in sportul romanesc in ultimii ani, Loredana Toma a mai reușit o performanța ieri. Romanca in varsta de 24 de ani a cucerit…

- Anca Bucur la fitness e mai tare ca Brazilia la fotbal. Romanca a cucerit in urma cu doua luni cel de-al 6-lea titlu mondial. Intre probe, ea a avut grija de copilul ei, care avea in timpul concursului doar 9 luni. "Proba exercițiului de fitness, care dureaza doua minute, are la radacina sportul pe…

- Perechea Oana Smaranda Corneanu/Oana Gavrila a castigat titlul in proba de dublu a turneului feminin de tenis ITF de la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 7-6 (6), 4-6, 10-8 in finala jucata sambata de cuplul Oana Georgeta Simion/Arina Gabriela Vasilescu.…

- Fiona Kolbinger din Germania a invins peste 200 de barbați pentru a deveni prima femeie care caștiga cursa Transcontinentala, pedaland mai mult de 4.000 de kilometri prin Europa in 10 zile. Studenta la medicina, in varsta de 24 de ani, a pedalat prin 7 țari, din Bulgaria pana in Franța, indurand furtuni,…

- Romania's Angelo Cristian Covaci and Valentin Constantin Birzan scored two wins on Sunday, the first day of the European Schoolboys, Schoolgirls Boxing Championships in Tbilisi, Georgia, in the 44.5 and 76kg categories, respectively, where Romania lined up 14 boxers. In the boys' 44.5kg category,…