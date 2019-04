Stiri pe aceeasi tema

- L-am surprins pe The Motans in ipostaze așa cum nu l-ai mai vazut niciodata! Artistul a lansat hitul primaverii, alaturi de Irina Rimes, iar piesa ocupa deja un loc fruntaș in preferințele ascultatorilor.

- The Motans lanseaza Poem feat. Irina Rimes, o noua piesa in care se vor regasi multe cupluri. Videoclipul ii surprinde pe Irina și pe Denis in ipostaza unor tineri indragostiți, relatia lor evoluand firesc de la doi necunoscuți ale caror destine se intalnesc, pana la indragostiți ce traiesc la intensitate…

- Dupa o piesa-statement și un videoclip revoluționar, The Motans și Dirty Nano lanseaza remixul single-ului „Invitat”. Sound-ul fresh, ritmat și optimist duce cu gandul la petrecerile din serile calduroase in care toata lumea se bucura de viața. Piesa „Invitat” este compusa de Denis Roabeș și a beneficiat…

- Adda, una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania, a fost invitata din aceasta seara in cadrul emisiunii „Rai da Buni”, Antena Stars. Invitata lui Radu Morar a vorbit despre planurile sale in materie de cariera dar si despre viata sa personala.

- Minelli lanseaza cea mai noua piesa a ei, „Mariola”, pentru care s-a implicat atat in compunerea muzicii, cat și a versurilor. Muzica mai este semnata, de asemenea de Mihai Alexandru Bogdan (Quick) și de Alex Cotoi, responsabil pentru hituri ale unor artiști precum INNA, The Motans, Irina Rimes, Andra…

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, a lansat cea de-a doua piesa de pe noul album, “Cosmos”. “Dans” este o coproducție Quantum Music și Global Records. Piesa urmeaza stilul inconfundabil al artistei. Așa cum și-a obișnuit publicul, Irina Rimes iși pune sufletul pe hartie…

- Emma de la ZU si Tavi Colen se iubesc, se respecta si se sustin reciproc. Chiar daca nu isi fac declaratii de iubire prea des in public, ei bine, Emma de la ZU a profitat de Ziua Indragostitilor pentru a-i arata lui Tavi Colen lucruri nespuse pana acum.

- Mesaje de ziua indragostitilor 2019. Cele mai frumoase texte și statusuri cu SMS-uri haioase de Valentine’s Day (Sfantul Valentin). Mesaje de Dragobete. Mesaje de dragoste pentru persoana iubita (el sau ea). Declarații de dragoste pentru iubit(a).