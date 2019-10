Stiri pe aceeasi tema

- Deea și Dinu Maxer au devenit astazi parinții unei fetițe, careia i-au pus numele Maisa. Artista a nascut prin cezariana, iar operația nu a fost deloc simpla, dupa cum a declarat chiar proaspatul tatic. In noaptea de joi spre vineri, Deei Maxer i s-a rupt apa. Operația de cezariana a fost cu mici complicații,…

- Adrian Minune a devenit bunic pentru prima data, la inceputul lunii august, iar de atunci viata sa s-a schimbat. Chiar daca lucrurile au mers cum nu se poate mai bine pentru el si pana atunci, ei bine, de acum inainte viata ii este la superlativ, dupa ce familia i s-a marit.

- Este vorba despre doi tineri care aveau o vârsta apropiata cu fiul ei în momentul fatidic – unul din Zalau, unul din Cluj –, respectiv de o doctorița din București. Semina Ferencz (56 de ani) – mama eroina – și-a pierdut fiul, pe Flaviu, în 2013, când…

- In urma cu aproape 2 saptamani, Carmen Simionescu a adus pe lume primul sau copil și de atunci este cea mai fericita. Sofia Maria Rossa i-a facut viața mai frumoasa și a determinat-o pe frumoasa artista sa vada lucrurile cu alți ochi și sa-și dea seama ce anume conteaza cu adevarat, in existența unei…

- Fosta prezentatoare de televiziune Adelina Pestrițu și-a aniversat fiica in acest weekend. Zenaida a implinit un an. Adelina Pestrițu a marturisit cat de importanta este ziua in care fetiița ei a venit pe lume și cat de mult i s-a schimbat viața atat ei, cat și soțului sau, Virgil Șteblea. "Ziua de…

- La cateva ore dupa ce s-a nascut cea de-a treia fetița, Mihai Morar a postat o imagine pe contul de socializare cu micuța Roua, care a avut parte de primul ei rasarit. Alaturi de imagine, Mihai Morar a scris și cateva versuri emoționante. Acesta a marturisit ca de cand a nascut soția lui, a fost permanent…