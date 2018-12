Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul Avram Iancu a incheiat miercuri dupa amiaza cursa de 630 de kilometri, intre orasele Sulina si Istanbul (Turcia), de-a lungul tarmului Marii Negre, fara sa poarte costum de neopren si fara sa utilizeze labe de inot,...

- Timisoara City Marathon, eveniment organizat de Club Sportiv Asociația Alergotura, a adunat mulți iubitori de mișcare in cele șase probe desfașurate duminica. Cursa de maraton a avut un numar dublu de participanți in 2018, la start fiind inscrise 84 de persoane interesate sa parcurga distanța…

- Pe Hipodromul Ploiesti, ieri a fost, din nou, “zi de curse”, reuniunea desfasurata pe o vreme de toamna autentica avand drept principal eveniment „Premiul de Consolare”, cursa in care se intrec, in mod traditional, caii invinsi in Derby-ul de Trap al Romaniei. Intrecerea si, implicit, premiul de 810…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat la revenirea delegatiei Romaniei de la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires ca numarul medaliilor cucerite este mai putin important decat spiritul olimpic cu care au fost inoculati acesti sportivi tineri care acum…

- Editia 2018 a patra a Maraton Kayak se desfasoara astazi pe lacul Tabacarie din Constanta, in organizarea Asociatiei Nationale a Scafandrilor si Salvamarilor din Romania.Cursa a inceput la ora 10.00 si se va desfasura pe distanta a 42 de kilometri, preconizandu se a se incheia peste aproximativ sapte…

- Greu de spus cine a fost primul roman care a alergat si a castigat un maraton. Trebuie sa ne ducem spre anii 1900 si sa cautam printre atletii care uneori fugeau pentru Romania alteori pentru Imperiul Austro-Ungar.

- Adrian Garcea s-a clasat al treilea la Cursa de Semimaraton de la Alba Iulia, primele doua locuri fiind ocupate de sportivi de culoare. La feminin, același loc 3 a fost ocupat de gorjeanca Adela Balțoi. Ambii sportivi sunt legitimați la CS Pandurii T...

- Atletul kenyan Eliud Kipchoge a stabilit un record mondial la maraton, dupa ce a incheiat cursa de la Berlin in doua ore, un minut si 39 de secunde, scrie news.ro.Sportivul de 33 de ani a depasit performanta compatriotului sau Dennis Kimetto, care a alergat cei 42,195 km in 2:02:57, la Berlin,…