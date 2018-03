Cea mai dificilă DECIZIE de politică externă de la Revoluţie încoace Masurile respective ar fi, cel putin la un prim nivel, o continuare directa a gestului fara precedent decis deja de UE, adica de rechemare pe o perioada initiala de o luna, a reprezentantului sau la Moscova. Mult prea putin au estimat unele tari care, deja, afirma ca doar retragerea de diplomati este insuficienta, fiind nevoie de un set complet de masuri a caror amplitudine urmeaza s-o aflam foarte rapid. Intr-o prima etapa maine, poate intr-o a doua etapa la mijlocul lunii viitoare atunci cand, la Luxemburg, se vor reuni ministrii afacerilor externe din UE. Ocazie cu care se va verifica soliditatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

