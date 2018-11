Polițiștii de la Rutiera i-au suspendat permisul pe loc! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Cea mai cunoscuta fata de oraș a fost trasa pe dreapta, iar fiola a tradat-o. In cele din urma, tanara a admis ca a baut doar o bere. Parțile au ajuns in instanța, la Judecatoria Sectorului 4. CANCAN.RO, site-ul […] The post Cea mai cunoscuta fata de oraș a fost trasa pe dreapta, iar fiola a tradat-o: ”Am baut doar o bere…” appeared first on Cancan.ro .