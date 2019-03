Stiri pe aceeasi tema

- Daca este luni, avem „Buna dimineața, sanatate”. Simona Dragomir a vorbit, la „Neatza”, despre cele mai comune simptome ale enterocolitei. Care sunt cele mai frecvente cauze ale acestei afecțiuni și cum poate fi prevenita.​

- Alin Pascal este un artist desavarsit, insa atunci cand vine vorba de copiii lui, lasa scena si petrece timpul cu acestia. Recent, paparazzii www.spynews.ro l-au surprins pe cantaret alaturi de cei doi micuti ai lui, radiind de fericire.

- Ce este hernia de disc? Boala din ce în ce mai întâlnita în secolul 21, hernia de disc îți poate cauza dureri majore de spate și, lasata netratata, poate duce la complicații mai grave.

- Cantareata de muzica populara din Targu Jiu este o mare iubitoare de animale. Recent a postat pe contul personal de socializare o fotografie in care apare asezata pe un fotoliu, in casa ei din satul natal, tinand in brate numai putin de trei pisici. Niculina Stoican mai are acasa un superb catel cu…

- Alte 58 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in Bucuresti si in sapte judete. Ca urmare, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.791, din care 60 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), scrie…

- O boala pune stapanire pe Europa, Un numar de 72 de persoane au murit. Cazurile raportate anul trecut in Europa au ajuns la maximul ultimului deceniu. Cele mai ridicate rate de infectie din lume au fost semnalate in Europa de Est. Recent au fost raportate inca 30 de cazuri in 8 județe din Romania.

- Cristina e romanca din Italia care da gratis de mancare in fata barului ei din Brescia. Zeci de pachete cu mancare proaspata sunt oferite de tanara, pe ele scriind: “Ia, daca ti-e foame”, scrie Gazeta...

- La 100 de ani de la Marea Unire, un adevar dur razbate din datele oficiale: tot mai mulți romani pleaca in strainatate. Romania ocupa durerosul lor 2 in lume in ceea ce privește migrația, dupa Siria. Iar la noi, nu este zona de conflict.