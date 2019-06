Stiri pe aceeasi tema

- Abia stabilita in Bucuresti, ispita Bianca Pop de la Insula Iubirii face rocada cu vechea generatie de fete aspirante la celebritate! Bruneta s-a mutat intr-unul dintre cele mai luxoase ansambluri de locuinte, s-a tunat si a lasat scoala deoparte! A spus tot adevarul despre studiile ei, pentru Xtra…

- Bianca Pop, ispita de la "Insula Iubirii", și-a povestit drama in direct, la Antena 1. Vedeta a inceput sa planga in timp ce a dezvaluit ca și-a pierdut tatal intr-un grav accident de mașina, cand avea doar un an și jumatate, potrivit a1.ro. Bianca Pop a marturisit ca faptul ca a crescut fara…

- Sezonul 5 din "Insula Iubirii" incepe in aceasta seara, iar Spynews.ro va prezinta imagini in premiera cu Ionut Gojman in rolul de ispita! Fostul concurent si fostul iubit al Mirelei Banias va aparea asa cum nimeni nu si l-a imaginat vreodata!