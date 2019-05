Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand ajung la marile festivaluri de film, actorii și regizorii romani primesc recunoașteri de care nu prea se bucura la noi in țara. La Festivalul de la Cannes de anul acesta, Corneliu Porumboiu și echipa filmului „La Gomera” au fost primiți ca adevarate superstaruri pe covorul roșu, fiind aplaudați…

- O explozie care viza un autobuz in care se aflau turiști a avut loc duminica, in apropiere de Marele Muzeu Egiptean, aflat langa piramidele din Giza, potrivit unor surse, noteaza BBC. Agenția de știri Reuters raporteaza ca cel puțin 12 persoane au fost ranite in explozie. In autobuz erau turisti straini,…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat pe data de 15 martie o ședința de lucru cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) privind evaluarea implementarii Planului de acțiuni pentru obținerea de catre Republica Moldova a dreptului de a exporta…

- Agentia de rating Standard & Poor's (S&P) va publica un raport final in cateva zile si va fi o concluzie foarte buna pentru Romania desi sa nu ai aproape un trimestru un buget aprobat iti creeaza probleme in piata externa, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, marti seara, la…

- O cursa spre Dubai a fost anulata in aceasta seara de pe Aeroportul Otopeni. Este vorba despre cursa companiei Fly Dubai, al carei aeronava este de tipul celei prabușite in Etiopia, spune Romania TV. Pasagerii acestui zbor au fost cazați la hotel și vor pleaca maine la ora 14:25, cu o alta…

- Agentia de rating Standard&Poor’s ar putea da Romaniei o veste proasta, in doua saptamani, daca Guvernul nu vine cu masuri pentru a corecta o serie de dezechilibre. Iar daca Executivul da vina pe presedinte ca nu a promulgat bugetul, specialistii spun ca noile taxe introduse prin Ordonanta 114 sunt…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economie al premierului Viorica Dancila, a declarat, sambata dimineata, ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) a cerut agentiei de rating Standard & Poor's sa amane perspectiva, din cauza neadoptarii bugetului de stat, ceea ce poate afecta evaluarea.…