- Lipsa ei a fost anunțata la poliție in urma cu multa vreme. S-a crezut ca e un caz tipic de dispariție, insa, in cele din urma s-a descoperit adevarul. Femeia este moarta, iar principalii suspecți in acest caz sunt fiica victimei și iubitul acesteia.

- Femeie a strazii, gasita cu venele taiate, de polițiștii locali din Pitești. Rupa Rodica, de 37 de ani, care locuiește pe strazi, a fost gasita de polițiștii locali din Pitești pe strada Mihai Eminescu. Femeia a incercat sa se sinucida. Și-a taiat venele și era plina de sange. Femeii i s-a acordat primul…

- Trupul neînsuflețit al unei femei a fost gasit sâmbata dimineața, într-un pârâu din zona industriala a municipiului Bistrița, cunoscut sub numele de Valea Castailor.

- O femeie de 37 de ani a fost gasita, marti, in soc hipotermic pe un drum din localitatea Nicseni, decedand in scurt timp la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp, inforeaza Agerpres.Potrivit…

- UPDATE Astazi, in jurul orelor 13.00, in urma activitatilor de cautare, polițiștii din Hoghiz au gasit, in raul Olt, trupul femeii disparute din Comana. In acest moment sunt efectuate operatiuni de scoatere a corpului femeii din apa O femeie in varsta de 35 de ani este cautata de familie și polițiști,…

- DRAMATIC… O femeie de 84 de ani, din Barlad, a fost gasita in aceasta seara, decedata in casa, de catre pompierii barladeni, chemati de politisti sa deblocheze usa apartamentului. Femeia, Angela G., locuia pe strada Nicolae Iorga, la parterul unui bloc din centrul orasului si nu mai fusese vazuta de…