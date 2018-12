Cea mai buna scoala de afaceri din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- “ IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ȘI DEZVOLTARE DURABILA LA SC CECONII SRL” SC CECONII SRL, cu sediul in: Sat Recea, Comuna Recea, nr. 30, jud. Maramures, a derulat, incepand cu data de 11.04.2018 la adresa: Municipiul Baia Mare, str. Europa, nr. 83, jud. Maramures, proiectul “IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII…

- Intre 17-25 Noiembrie, Moldo Crescendo Trio – Dan-Iulian Druțac (vioara), Constantin Borodin (violoncel) și Marcel Lazar (pian) s-au aflat in Berna, Elveția, la unul din cele mai prestigioase master-class-uri de muzica de camera din Europa – ECMA. Cu aceasta ocazie au decis sa vina imediat dupa master-class,…

- Parlamentul European a votat ieri adoptarea unui pachet legislativ care include punerea in practica a unui sistem de alerta pentru cetateni in caz de atentat sau catastrofe naturale care au loc in apropierea lor. Dispozitivul s-ar putea sprijini pe tehnologia folosita pentru sistemul de apel unic in…

- In Marea Britanie instructorii auto ai scolii Get Licensed s-au asociat cu celebra firma de coverind Yiannimize pentru a le oferi aspirantilor la permisul auto ore de condus la volanul unui supercar: Lamborghini Aventador. Evident ca in toata lumea masinile-scoala sunt in general modele bazice si abordabile…

- Acolo unde corupția și incompetența iși unesc forțele, sufera copiii. La 13 kilometri de municipiul Botoșani, lecțiile, inclusiv ora de sport, se țin intr-o baraca. In jur, e șantier. Copiii și muncitorii folosesc aceeași toaleta, platita cu bani de la Banca Mondiala. Nimeni – primari, inspectori școlari…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat pe suveranul pontif sa faca o vizita la Phenian, a anuntat ieri presedintia Coreii de Sud, Casa Albastra. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va transmite invitatia lui Kim Jong-un cand va fi primit de Papa, in cursul turneului sau in Europa, saptamana viitoare,…

- Recentul incident anuntat de reteaua de socializare a afectat 5 milioane de utilizatori din Europa, din totalul celor 50 de milioane de conturi compromise, a anuntat comisarul UE pentru justitie, Vera Jukova. Facebook s-a miscat repede sub presiunea noilor reguli europene referitoare la protectia datelor…

- The gov't passed on Wednesday's sitting the "E-cultura: Romania's digital library" kick off, the Executive's spokesman Nelu Barbu announced. Barbu specified that the project initiated by the Culture Ministry has a 53.242 million lei budget and it is financed from European funds, namely the…