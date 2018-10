Stiri pe aceeasi tema

- Gogonelele murate sunt nelipsite in perioada de iarna. Se pot servi ca garnitura alaturi de orice preparat. CUM ALEGI GOGONELELE Pentru ca muratura sa iasa perfecta conteaza foarte mult sa alegi gogonele ferme si netede, fara urme de lovituri sau fisuri. Este foarte important sa tii cont de aceste criterii…

- Pentru cei care iubesc gustul zacuscai dar in acelasi timp tin la silueta, gospodinele iscusite au gasit o varianta dietetica ce are la baza ingrediente precum gogonele, morcovi, ceapa, ardei si mult mai putin ulei in comparatie cu zacusca traditionala.

- Cartofii, una dintre cele mai versatile, dar si cele mai obisnuite legume, se pot gati în numeroase feluri. De la banalii dar si absolut deliciosii cartofi prajiti, pâna la cei copti cu unt si ierburi aromate, cartoful este preferat de foarte multa lume.

- Apa micelara este unul dintre cele mai noi produse pentru curatarea fetei. Aceasta poate fi cumparata atat din magazine, insa poti sa o prepari si acasa, cu ajutorul unor ingrediente naturale simple, care sa te ajte sa obtii o lotiune de curatare, hidratare si toniefiere eficienta a pielii

- Este o reteta simpla pe care o puteti prepara ori de cate ori doriti ceva simplu si rapid. Ingrediente: 4 oua 1 cana de zahar 1 cana iaurt 9 linguri de ulei vegetal 2 cani faina 1 praf de copt Pentru umplutura: 1 kg mere 3 linguri de ulei vegetal 3 linguri de gris 1 cana de zahar (sau dupa gust) 1 lingurita…

- Daca ati inceput pregatirea conservelor pentru iarna, puneti pe lista si delicioasele rosii murate cu usturoi si telina. Extrem de simplu de preparat, acestea se pastreaza foarte bine si isi mentin gustul.

- Ciorba de pui cu legume Mod de preparare Ciorba de pui cu legume Alegi orezul, il speli si il lasi la inmuiat in apa. Speli carnea si o pui la fiert in apa rece cu o lingurita de sare. Se spumeaza Cand carnea a fiert se scoate pe o farfurie se curata de oase si pielite si se taie cubulete.…

- Ingrediente: 20 kg rosii 200 g sare ulei Mod de preparare: “Rosiile se spala si se taie bucati dupa care se dau prin masina de tocat cu separator, dupa care se pune la fiert piureul obtinut. Compozitia se tine pe foc aproximativ o ora sau pana se leaga pasta. La final…