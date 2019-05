Stiri pe aceeasi tema

- Apropiati ai lui Razvan Ciobanu au afirmat ca acesta obisnuia sa se împrumute la cunostinte si la camatari si sa nu le mai returneze banii acestora. În plus, se pare ca el cumpara si droguri pe datorie!

- Sorin Ovidiu Balan a oferit noi detalii despre ancheta cu privire la moartea lui Razvan Ciobanu. In direct la Star Matinal, jurnalistul a vorbit despre ce s-ar fi putut intampla cu regretatul designer.

- Lumea showbizului este in doliu dupa ce designerul Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un cumplit accident de mașina. Circumstantele in care s-a produs accidentul sunt inca neelucidate complet și dau liber la speculatii si teorii ale conspiratiei!

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Constanța transmit, referitor la dosarul deschis ca urmare a morții creatorului de moda Razvan Ciobanu, ca este posibil ca trecatorii sa fi luate bucați de carosierie de la locul accidentului, dar ceea ce anchetatorii au lasat in urma nu era relevant pentru evoluția…

- Durere de nedescris la capela unde a fost depus trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu! Regretatul designer este plans de toti cei care l-au iubit si care au fost socati sa afle vestea ca a murit.

- Tragedia a fost anuntata la 112 in dimineata de 29 aprilie, la ora 7.15. In clipa in care medicii au ajuns la fata locului au constatat decesul victimei, care se produsese cu mai mult timp in urma, anchetatorii urmand sa stabileasca, dupa ce legistii vor face autopsia, cu cate ore inainte a murit creatorul…

- Tragedie intr-o familie din satul Coscalia din raionul Caușeni. Singurul lor copil, de numai doi ani, a fost gasit inecat in fantana din ograda. Totul s-a intamplat aseara in jurul orei 18:00, cand micuțul se juca nesupravegheat in curtea casei.

- Gabriela Zanoaga avea 35 de ani si a fost ucisa de propriul sot cu o arma de vanatoare. Femeia a fost gasita fara viata chiar de fiul ei de 14 ani, in casa bunicilor, in care mama ei se refugiase de cateva saptamani de teama barbatului violent.