Cea mai buna inovatie de pe telefoane ar putea sa ne puna pe toti in pericol

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Samsung Galaxy S9 va fi anuntat pe 25 februarie. Din 16 martie va fi in magazine, conform informatiilor de pana acum, iar camera foto va fi cea mai importanta caracteristica. Conteaza insa si ce pret va avea, in special in Romania, scriu cei de la Playtech. Samsung Galaxy S9 va fi un pic mai…

- Pentru mai mult de un miliard de oameni invizibili lumii, munca unei romance inseamna o sansa la viata. Alexandra Grigore este co-inventatoarea unui scanner portabil, prin care oamenii care nu figureaza in bazele de date sunt amprentati si pot astfel sa aiba un dosar medical complet. In lume,…

- Telefoanele Nokia lansate in ultimii doi ani au inceput sa se vanda foarte bine la nivel global, avand in vedere vanzarile centralizate de Counterpoint, scrie Playtech.ro. HMD Global a intrat in urma cu cativa ani in posesia brandului Nokia. La scurt timp dupa, a inceput sa lanseze o serie…

- Chiar daca folositi un antivirus gratuit "pentru ca isi face treaba", adevarul e ca a incetat de mult timp sa mai fie aceasta cea mai sigura si eficienta solutie, scriu cei de la Playtech.ro. Majoritatea celor care continua sa foloseasca o aplicatie pentru prevenirea infectiilor cu malware,…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, sustine ca Statele Unite iau in considerare interzicerea importurilor de petrol din Venezuela. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Apple a raportat un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine terminale iPhone. In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depasindu-si precedentul…

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia, a anuntat Aleksei Navalnii. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru…

- Ford Romania a decis sa recheme in service cateva sute de masini vandute in Romania. Decizia se refera la modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre anii 2013 si 2015. Potrivit unei notificari a producatorului masinile ar putea avea unele defectiuni la motor,…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire in data de 31 ianuarie cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul dintre subiecte fiind modificarile aduse Legilor Justitiei, anunta Administratia Prezidentiala. "Vizita presedintelui…

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Factura Telekom putea fi platita prin Posta Romana. Putea, pentru ca, mai nou, institutia statului nu si-a respectat partea si acum colaborarea se opreste, scriu ceid e la Playtech.ro. Telekom Romania a anuntat ca opreste contractele cu Posta Romana. Din 1 februarie 2018 nu mai poti realiza…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a anuntat, marti, ca Turcia a semnat un contract cu Moscova pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, devenind a doua tara din NATO care va detine astfel de rachete. Federatia Rusa ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020. "Acestea sunt…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Ianuarie vine cu o veste importanta din Italia. Toyota nu va mai vinde masini diesel si decizia e destul de radicala. Totusi, daca iei in calcul evolutia pietei, era timpul, scriu cei de la Playtech. Decizia Toyota a fost luata dupa ce niponii vor sa se concentreze pe hibrizi. Singurele modele…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice. La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown si Spectre,…

- Cursa catre o retea 5G functionala continua, iar unul dintre marii operatori telecom ar putea avea una functionala chiar anul acesta. Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la nivelul de 2,05%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Taxa de salubrizare in Sectorul 4 a fost majorata de la 5 lei la 12 lei de persoana pe luna, incepand din acest an, termenele de plata fiind stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele fizice beneficiaza de 20 la suta…

- Regizorul Rian Johnson va incepe sa filmeze noua sa trilogie originala din universul "Star Wars" in luna iunie a acestui an, in Argyll, Scotia. "Asa cum este obiceiul, cu orice productie Star Wars, filmul este invaluit in secret, dar vor sa filmeze in jurul unui drum important. Alte filmari…

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…

- Dezastrul de la Cernobil va ramane ca o pata neagra in istoria omenirii, asta e clar. Cateva imagini, insa, iti arata ca locurile din apropierea centralei nu sunt atat de sinistre, scriu cei de la Playtech.ro. Pripiat, odata un oras de 40.000 de oameni, este la o distanta foarte mica de Cernobil,…

- Apple a recunoscut ca a incetinit voit functionarea modelelor mai vechi de iPhone, dar sustine ca a facut-o pentru a prelungi durata de viata a respectivelor aparate. Mai multe persoane au dat insa compania in judecata, considerand ca Apple vrea de fapt, in acest fel, sa ii oblige pe utilizatori de…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China a fost arestat. Autoritatile de la Beijing il acuza pe Teng Hongfei de luare de mita. "Autoritatile investigheaza problema si le respectam discretia. Tratam extrem de serios etica in afaceri", se arata intr-un…

- Tehnologia va schimba modul in care conducem. Masinile se vor transforma si ceea ce avem acum va fi istorie. Nu e pesimism, e viitor. Cand Nissan Leaf a rulat pentru prima data pe sosele, in anul 2010, masinile electrice au fost aduse in prim plan. Incet si sigur, Nissan Leaf, modelul care…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- In ultimele saptamani, s-a dezbatut foarte mult o conspiratie legata de incetinirea iPhone-urilor de catre Apple. Acum a iesit la iveala ca este adevarata. Nu se astepta nimeni. Din pacate, oficialii Apple au facut mai multe declaratii in ultimele zile care nu te vor bucura daca esti utilizator…

- O parte dintre muncitorii de la uzina Ford din Craiova au intrat joi in greva, a doua zi dupa ce patronatul a incheiat cu sindicatele un nou contract colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. Ford Romania a anuntat miercuri ca a finalizat cu succes negocierile cu sindicatele cu privire…

- Gabriela Firea, primarul Bucuresti, a prezentat un proiect pentru situatia taximetriei in Capitala, dar si situatia Uber si Taxify, scrie Playtech.Primaria Bucuresti vrea sa dezvolte un regulament privind activitatea de taximetrie in Capitala. Uber si Taxify sunt la mijloc. Sunt platforme…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Au trecut doar cateva zile de cand am detaliat din nou problema fragmentarii platformei Android. Acum aflam alte particularitati frustrante despre sistemul de operare al Google. Inginerii gigantului din Mountain View, la fel ca si cei din Cupertino, sunt foarte eficienti cand vine vorba de…

- Un studiu efectuat recent arata ca posesorii de telefoane Samsung sunt mai fericiti decat cei care au iPhone-uri. Compania LikeFolio a efectuat recent un studiu in cadrul caruia a descoperit ca cei care au un telefon Samsung se bucura mai mult de acesta decat cei care au un iPhone. Studiul…

- Fostul presedinte georgian, Miahil Saakasvili, a fost arestat vineri la Kiev, capitala Ucrainei, dupa ce marti scapase de politistii care venisera sa-l aresteze, scrie BBC. Arestarea, care a fost anuntata mai intai pe pagina sa de Facebook, a fost confirmata de procurorul general al Ucrainei.…

- Nu este clar de ce, dar ceea ce pare tot mai clar este ca marile corporatii din domeniul IT lasa utilizatorii deseori descoperiti in faza piratilor Internetului, chiar daca vulnerabilitatile sunt simple si clare.Apple este cel mai recent exemplu, desi ei nu au in general probleme, in afara…

- Samsung este cel mai important producator de memorii de pe mapamond si tocmai a lansat un cip ce va face valuri pe telefoanele anului viitor, scriu cei de la Playtech. La ora actuala, cele mai spatioase telefoane din piata iti ofera 256GB de spatiu pentru o suma exorbitanta. Au existat speculatii…

- NASA a reusit sa puna primul om pe Luna si sa lanseze sondele Voyager care au ajuns pana dincolo de sistemul solar. A reusit toate astea cu niste computere mult inferioare telefonului tau. Nu e o greseala, e o evolutie fireasca a tehnologiei. Din cand in cand trebuie sa ne reamintim de unde am pornit…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Samsung inca mai cauta sa vina cu un avantaj pe piata si, deocamdata, pare sa fi gasit o solutie intr-un telefon capabil sa-ti citeasca-n palma. Nu, nu-ti va prezice viitorul, ci iti va permite accesul, scriu cei de la Playtech. Exista o mare probabilitate sa-ti uiti parola, iar intrusii pot…

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- Samsung anunta din cand in cand cate un telefon cu clapeta. E randul modelului W2018, unde camera iese in evidenta, scriu cei de la Playtech.ro. Samsung W2018 a pornit ca un zvon si se stia despre acesta ca are doua ecrane. Ambele sunt de 4,2 inci la rezolutie full HD. Desi ai crede ca e un…

- Pe 2 decembrie au fost proteste in Piata Victoriei fata de ridicarea unui targ de Craciun. Pana la urma, decizia Primariei a fost sa anuleze planul. Subiectul a fost cat se poate de serios, dar acum, dupa ce lucrurile s-au linistit, te poti amuza cu unele dintre glumele facute pe seama deciziei Gabrielei…

- Deputatul Ion Mocioalca, seful PSD Caras-Severin, a venit luni la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres ca Mocioalca ar fi fost chemat in dosarul Tel Drum. Informatia a fost confirmata de deputatul PSD la iesirea…