- Trupa timișoreana ABRA va susține un concert extraordinar vineri 19 aprilie, de la ora 19.30 la Lugoj, la English Pub. Formatia s-a nascut in 1984, cand Adrian Schwartz-Dinu si Tucu Bleich au convenit sa transforme duo-ul „Adrian Dinu-Raul Dudnic” in trupa. Dupa cateva schimbari de componenta apare…

- Erlend Krauser va susține un concert de neratat pentru melomani sambata 6 aprilie, de la ora 21, la Reflektor Venue, evenimentul fiind intitulat „Discover Home“. Erlend Krauser este considerat pe buna dreptate drept unul din cei mai buni chitariști ai Romaniei. Nascut pe 19 iulie 1958 la Timișoara,…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca una una din cele mai iubite formații rock din Romania este Cargo, formația care s-a nascut in toamna anului 1985, la Timișoara și care de-a lungul anilor a reușit sa ramana in inima rockerilor cu piese ca „Ziua Vrajitoarelor”, „Nu pot trai fara tine”, „Anarhia”,…

- Status Quo, una dintre cele mai longevive formatii ale scenei rock internationale, revin la Bucuresti pe 26 august pentru un concert la Arenele Romane din Capitala, informeaza un comunicat de presa transmis...

- Pionierii genului industrial, Ministry, vor sustine un concert in premiera in Romania, in cadrul celei de-a zecea editii a festivalului Rock la Mures, eveniment va avea loc in perioada 12 – 13 iulie 2019 la Periam – Port (judetul Timis).

- Trupa timișoreana de indie – pop Frankscoast a reușit sa intre in atenția publicului local prin cateva apariții surprinzatoare, amestecul lor de stiluri muzicale fiind rasplatit la fiecare eveniment cu aplauze sincere din partea spectatorilor. Formația a debutat in cursul anului 2017, in cadrul festivalului…

- Formația maghiara Ethnofil va susține un concert in premiera in Timișoara, evenimentul fiind prima oprire inclusa in turneul din țara noastra al trupei care in luna decembrie a anului trecut a aniversat zece ani de existența. Pe plan stilistic compozițiile lor se incadreaza intr-un amestec interesant…

- Iubitorii legendarei trupe britanice Pink Floyd sunt invitați sambata seara, in Clubul Capcana, de la ora 20.00, la un concert cu grupul maghiar Bring Floyd. Trupa de tribut Pink Floyd a aparut in Ungaria in 2016, avandu-i in componența pe Sandor Varga – voce și chitara, Ferenc Hajos – chitara, Imre…