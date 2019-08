Stiri pe aceeasi tema

- Postarile sponsorizate pe retelele de socializare au devenit o mana financiara deloc de neglijat pentru o serie de sportivi, dovada fiind ultimul studiu al societatii specializate in retele de socializare Hopper HQ, citat de cotidianul L’Equipe. Astfel, portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul clubului…

- Postarile sponsorizate pe retelele de socializare au devenit o mana financiara deloc de neglijat pentru o serie de sportivi, dovada fiind ultimul studiu al societatii specializate in retele de socializare Hopper HQ, citat de cotidianul L'Equipe. Astfel, portughezul Cristiano Ronaldo,…

- In ciuda masurilor stricte luate de guvernul Tanzaniei in ultimii ani, adulții și copiii cu albinism sunt inca uciși și mușcați pe teritoriul intregii țari, ei fiind considerați fantome de catre majoritatea populatiei. Mai mult, vracii transforma parți ale corpului acestora in unguente sau amulete…

- Doua dintre cele mai importante si cunoscute dinastii financiare din Europa, familiile Goldsmith si Rothschild, sunt in doliu, informeaza observator.tv.Fiica cea mare a lui Ben Goldsmith si Kate Rotschild a murit la 15 ani. Iris Annabel Goldsmith a fost implicata intr-un accident produs…

- Autoritatile din Romania sunt pe cale sa semneze un imprumut de circa 600 milioane dolari pentru partea de medicina preventiva si nu numai, a declarat marti, la prima editie a Forumului National al Spitalelor, ministrul finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Suntem pe cale sa semnam un imprumut destul…

- Simona Halep a fost eliminata in sferturile Roland Garros 2019 si a coborat pe locul opt WTA, dar financiar a inregistrat o crestere, informeaza Mediafax.Citește și: Președintele Academiei Romane, reacție dupa zvonurile privind susținerea primita din PSD pentru prezidențiale: 'Mi s-au oferit…

- La nivel general, cu o avere de 600 de milioane de dolari, Rihanna ocupa locul al 37-lea in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare. In ceea ce priveste cantaretele, Rihanna este urmata in top de Madonna (locul 39), cu 570 de milioane de dolari, Celine Dion (locul 46), cu 450 de milioane…