- Circa 1.000 de masini au ramas blocate din cauza unei puternice furtuni de zapada care a afectat o zona de coasta din apropierea Marii Japoniei marti, determinand autoritatile sa solicite ajutorul armatei, a informat presa locala, potrivit www.straitstimes.com. Autovehiculele au ...

- Partidul Popular (PP), conservator, la putere in Spania, conduce cu un avans scurt in intentiile de vot, inaintea socialistilor, care s-ar plasa pe locul doi daca ar avea loc alegeri generale acum, pe locul trei fiind formatiunea de centru-dreapta Ciudadanos, arata un sondaj oficial difuzat luni…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Dmitri Medvedev, premierul Rusiei, a aprobat transferul de avioane militare pe o insula disputata situata in apropierea Japoniei, pe fondul tensiunilor generate de instalarea unui sistem antibalistic american pe teritoriul nipon, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare, scrie dcnews.ro. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au fost anunțați ca valul alb vine tocmai din nordul Europei. Citeste si Ninsoare abundenta in desert. Imagini rare cu camile inzapezite Obișnuiți cu valurile de caldura…

- Zilele trecute, aratam faptul ca Municipiul Baia Mare plateste pana la inceputul lunii martie nu mai putin de 1,6 milioane euro pentru deszapezirea orasului. Cel putin partea financiara este respectata, pentru ca de zapada nu se ocupa cele doua firme cu care Primaria a incheiat contractul. E suficient…

- Camilele din desert, acoperite de zapada, dupa ce o furtuna a lovit Arabia Saudita. Mai multe fotografii arata cateva camile acoperite de zapada, in timp ce localnicii au fost surprinsi in timp ce se bucura de stratul de omat. Multi au profitat de ocazie si s-au catarat pe colinele pline de…

- O furtuna puternica de iarna a adus miercuri ninsori proaspete de-a lungul coastei nipone la Marea Japoniei, stratul de zapada ajungand pana la 80 de centimetri in unele zone ale tarii, au anuntat autoritatile meteorologice.

- Coreea de Nord a adresat joi un mesaj neobisnuit ”tuturor coreenilor”, in care regimul de la Phenian afirma ca doreste sa se avanseze catre reunificarea peninsulei, fara interventie externa, potrivit agentiei oficiale de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters. In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta…

- Tokyo se confrunta luni cu caderi abundente de zapada, din cauza carora postul public de televiziune nipon i-a indemnat pe locuitorii dependenti de munca din capitala Japoniei sa plece acasa mai devreme. De asemenea, zeci de curse aeriene si feroviare au fost anulate, in urma unei alerte a Agentiei…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite, transmite…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza Agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Circa 100 de autovehicule asteapta de joi dimineata sa plece din municipiul Tulcea spre judetele din Moldova, insa autoritatile tulcene le-au interzis continuarea deplasarii pana cand drumul european 87 Tulcea-Braila va deveni practicabil. Alte cateva zeci de autoturisme sunt blocate in…

- Zapada si viscolul s-au dezlantuit in Moldova. Intreaga tara este sub cod portocaliu de lapovita si ninsoare. Traficul pe unele drumuri se desfasoara cu dificultati, accidentele sunt la ordinea zilei, iar 260 de localitati au ramas partial fara lumina.

- Vremea rea face ravagii in satele din Moldova. Din cauza ninsorilor abundente, mai multe mașini au ramas blocate pe un drum din satul Izbiste, Raionul Criuleni.Autoturismele sunt blocate de ceva vreme, din cauza stratului gros de zapada, care nu permite șoferilor sa-și continuie drumul.

- Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic...

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Zapada cazuta noaptea trecuta la Iasi a ingreunat traficul in municipiu. Se circula in conditii de iarna si in unele zone se mai formeaza blocaje. Pe strada Aurel Vlaicu sunt opt tramvaie blocate pe sensul de mers spre Dancu. FOTO: Facebook (IASI)

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei.Potrivit datelor furnizate…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, miercuri, la Alba Iulia, din cauza ninsorii abundente și a stratului considerabil de zapada care s-a depus pe carosabil. Mai multe artere din municipiu sunt blocate. Reprezentanții primariei au anunțat ca inca de marți seara s-a impraștiat material antiderapant…

- Bulgari care zboara cu viteza copilariei, ingeri de nea de toate marimile si nelipsita voie-buna cand vorbim despre zapada. Mai cu seama ca este prima care s-a asternut anul acesta la malul marii. Copiii sunt primii care se bucura de ea. Si daca unele dintre cele mai indragite modalitati de recreere…

- Zapada care a cazut in mai multe zone din țara nu a creat probleme la nivelul drumurilor naționale. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat in aceasta dimineața ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier…

- Prima ninsoare face victime in judetul Constanta. Un autoturism BMW seria 6 a fost serios avariat astazi dupa ce, din cauza carosabilului umed soferul a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet. In urma impactului destul de violent autoturismul a fost avariat in partea din fata si a fost nevoie…

- Fenomenele anuntate sunt intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, frig. Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice și la munte, iar pe parcursul zilei de sambata (13…

- Un strat de zapada de aproape 40 de cm s-a asternut intr-un oras din Sahara. Este pentru a treia oara in 37 de ani cand in orasul Ain Sefra din Algeria ninge. Furtuna de zapada s-a abatut asupra regiunii duminica noapte, unde a inceput sa ninga inca de la primele ore ale diminetii, iar dunele de nisip…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca aproape tot weekend-ul in autovehicule, scrie presa spaniola, citand serviciile de...

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Sute de autovehicule au fost distruse in urma unui incendiu ce a izbucnit in noaptea de anul nou intr-o parcare din Liverpool, iar zeci de oameni aflati in cladirile din apropiere au fost evacuati, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Mai multe persoane au fost ranite in urma viscolului si a rafalelor puternice de vant care au perturbat traficul in nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA citata de Agerpres.

- Politistii anunta ninsoare abundenta in Pasul Tihuta si recomanda soferilor care circula pe Drumul National 17 Bistrita - Vatra Dornei sa circule cu prudenta sportita pentru evitarea accidentelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca traficul rutier in Pasul Tihuta,…

- Cincisprezece autoturisme și un microbuz cu elevi au ramas blocate luni dimineața pe drumul județean 670, intre Baia de Arama-Balta-Malovaț, din cauza poleiului de pe carosabil. Iarna iși arata colții in Mehedinți și creeaza primele probleme, mai ales ca la capitolul pregatiri autoritațile județene…

- Proaspat inaugurat, bradul din centrul orasului sta ingreunat de zapada! ZAPADA… De duminica dimineața, ninge peste județul Vaslui, o ninsoare puternica care, in doar cateva ore, a depus un strat de 20 de centimetri de zapada, in zona Vaslui-Negrești și multe comune din nordul județului. Pana la aceasta…

- In cursul diminetii de marti, 5 decembrie, la ora 8:30, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasura normal, dar influentata de conditiile meteorologice specifice acestei perioade. De asemenea, la aceasta ora, la nivelul judetului, nu exista drumuri judetene inchise sau blocate circulatiei rutiere.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza care sunt, la aceasta ora, drumurile cu probleme și unde sunt zonele cu circulație blocata sau ingreuntata din țara. Așadar, șoferi, mare atenție!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi pentru zona joasa a județului Prahova, respectiv portocaliu de ninsori și viscol pentru zona de munte, pentru intervalul 27 Noiembrie ora 20:00 – 28 Noiembrie ora 16:00. Fenomene vizate: ploi abundente in zona joasa, respectiv ninsori…

- Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, s-a declarat extrem de "șocat" de planurile Nestle de a concedia pana la 450 de angajați de la Centrul de cercetare a sanatații pielii Galderma din sudul Franței, deoarece unitatea a beneficiat de reduceri de impozite pentru cercetare, transmite…

- Țarile din Europa Centrala și de Est sunt blocate intr-o așa numita "capcana a venitului mediu" (o zona in care veniturile nici nu mai cresc, dar nici nu mai scad - n.r.) și au nevoie de noi strategii de creștere și investiții in infrastructura pentru a relansa creșterea, a apreciat miercuri…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de ninsori, lapovița si vant puternic pentru zonele montane, valabila de marti, 21 noiembrie, de la ora 3.00, pana miercuri, 22 noiembrie, la ora 18.00. Sunt prognozate ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului la…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata scuzele NATO dupa ce a fost prezentat drept "inamic" in cadrul unui exercitiu al Aliantei Nord-Atlantice desfasurat in Norvegia si a afirmat ca un astfel de comportament lipsit de respect nu poate fi iertat atat de usor, relateaza Reuters, citata…

- Voq.ro Loredana lanseaza albumul “Ador” in cadrul concertelor de la Sala Palatului Cele doua concerte Loredana – “Ador” – de la Sala Palatului (10 și 11 noiembrie) marcheaza și lansarea materialului discografic – “ADOR” – un album eveniment ce conține doisprezece piese care au facut istorie și au lansat…

- Seful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a avertizat miercuri ca, in cazul in care coalitia condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutorului umanitar in Yemen, aceasta va provoca "cea mai mare foamete pe care a vazut-o lumea de multe decenii, cu milioane de victime", transmite…

