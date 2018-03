Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca eclerurile sunt printre dulciurile mele preferate, am cautat si am incercat retete pana am gasit reteta perfecta pentru eclerele cu vanilie. Ce ne trebuie: Ingrediente: 250 ml lapte, 2 lingurite de ulei, 3 galbenușuri de ou, 400 g de faina, 10 lingurițe de zahar, un varf de sare, 20 g de drojdie…

- Pentru ca vei fi foarte ocupata in preajma Sarbatorilor Pascale și simți ca nu-ți ajunge timpul sa prepari tot ce ți-ai propus, poți opta pentru rețeta de pasca fara aluat. Rețeta mai simpla, mai rapida și cu reușita sigura!

- Acum sunt citite aceste articole Horoscopul zilei. Vezi cum iti merge azi, in functie de zodiePrajitura Alba ca zapada. Reteta pentru cea mai fina prajituraFa-ti timp, mami, sa ma auzi! Dieta rapida 17 zile Dr. Mike Moreno promite o dieta rapida cu cicluri de 17 zile in care…

- Daca iți place kebabul de pui, e mai sigur și mai sanatos sa ți-l prepari singur. Iar daca nu știi cum, Jamie Oliver te invața in rețeta de fața cum sa faci kebab de pui cu șofran la tine acasa.

- Rețeta de mucenici cu zeama - Simpla și foarte rapida Mucenicii cu zeama se prepara foarte usor, mai ales ca ii poti cumpara deja uscati din comert. Incearca deliciul asta. Ingrediente 250g mucenici din comert, uscati 2 litri apa 150g zahar 100g miez…

- Vișinata este o bautura apreciata indeosebi de femei, dar nu numai. Este, de fapt, un macerat alcoolic pe baza de vișine și zahar. Daca vei urma sfaturile noastre vei avea o vișinata de nota 10. Iata cum faci vișinata. Iata care sunt cantitațile pentru o damigeana de 2-2,5 l. Daca nu ai damigeana…

- Mucenici moldovenesti, ingrediente: 1 kg faina 400 g zahar 4 oua 100 g margarina 40 g drojdie 400 ml lapte 200 g miere 200 g nuca macinata 50 ml ulei esente dupa gust Mucenici moldovenesti, mod de preparare: 1. Mucenicii moldovenesti…

- APIA a anunțat noi termene pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT), mai precis pentru schemele decuplate de producție, care sufera modificari pentru campania care a inceput joi, 1 martie. Schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte – ANTZ 7 – se acorda si fermierilor care nu…

- Chiar daca perioada de post interzice consumul de produse de origine animala, asta nu inseamna ca nu se pot prepara bunatati delicioase. Clatitele pot fi gatite in nenumarate feluri si umplute atat cu gemuri cat si cu umpluturi sarate.

- Preparatul, unul de traditie in Ardeal, necesita doar cateva ingrediente, dar e nevoie de cateva zile pentru a pregati carnea de porc asa cum trebuie. Untura de porc, de preferat de Mangalita, si usturoiul sunt doua ingrediente care completeaza gustul fripturii.

- Se stie ca nastura ofera posibilitati nenumarate de a inlocui sucurile pline de coloranti si conservanti cu bauturi racoritoare nu doar inofensive, ci si cu beneficii tonice asupra organismului. Siropul din muguri de brad poate fi o astfel de alternativa, iar efectul reconfortant e un argument in plus…

- Vanzatorii ambulanti de colaci secuiesti reprezinta la constanta in Romania ultimilor ani. Toata lumea stie de kurtoskolacs, asa cum se numesc in limba maghiara. Reteta este simpla si se pot prepara usor si in casa.

- Mucenicii se fac cu ocazia zilei de 9 martie, zi in care Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe cei 40 de Sfinti Mucenici. Aceștia, soldati crestini ce faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia, au fost condamnați la moarte prin inghețare in lacul Sevastiei pentru ca nu au vrut sa renunțe…

- Rostopasca sau Chelidonium (Darul cerului), este una dintre cele mai apreciate plante medicinale utilizate de-a lungul timpului. Este recomandata in terapia naturista a afectiunilor hepatice, in procesul de cicatrizare a unor boli de piele, in cazurile de icter, constipatie, reumatism si multe altele.

- O leguma cu foarte multe beneficii pentru sanatate, broccoli poate fi preparata si sub forma de sufleu, o reteta usor de facut si delicioasa. Cum se prepara sufleul de broccoli aflati din materialul de mai jos.

- Ca mai toate dulciurile turcesti, baclavalele sunt foarte dulci si consistente. Daca reteta originala se prepara intr-o zi de munca, gospodinele moderne o pot prepara repede, fara prea mari batai de cap.

- Multe bucatarese țin secret aceasta rețeta deoarece este una de succes și foarte delicioasa. Afla cum se prepara cartofii prajiți crocanți pentru cei care vor sa resepcte postul Paștelui și nu numai.

- Ingrediente 250 g faina 1 mar mare, feliat 230 ml ulei 200 g zahar brun 100 g zahar 50 g nuci, marunțite 2 oua 1 lingura scorțișoara 1 lingurița esența de vanilie ½ lingurița praf de...

- Ingrediente:500 g biscuiti populari sau petit2 oua100 g unt100 g zahar pudra50 g faina100 ml lapte ciocolata rasaMod de preparare: Se bat ouale cu zaharul vanilat si se adauga putin cate putin untul si se bate bine pana cand amestul devine neted.Se adauga laptele si faina si se pune la fiert amestecand…

- Este un desert care nu necesita coacere, fiind o combinatie delicioasa intre biscuiti si crema de ciocolata. Ingrediente: 185 g biscuiti cu cacao; 185 grame biscuiti cu lapte; 80 g zahar; 200 g faina; 80 g cacao; 50 g unt; 1 l lapte; 1 galbenu...

- HOROSCOP 13 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi foarte importanta in plan socio-profesional. Sunt posibile discutii cu sefii sau oficialii unor institutii, insa pe tonuri ridicate si cu multa implicare emotionala. Fii prudent si contoleaza-ti reactiile, pentru ca exista riscul…

- Suntem in prima zi din Saptamana Alba, cea care precede Postul cel Mare al Paștilor, și o serie de cutume, inclusiv alimentare, se cuvine sa fie respectate. Azi e dezlegare la lapte, oua și...

- Tariceanu: PNL a ramas liberal doar cu numele. E un fel de „fata in casa” a statului paralel Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, ca ALDE este singurul partid liberal, in vreme ce PNL a ramas doar cu numele, dar in realitate este „o fata in casa” a statului paralel. Liderul ALDE,…

- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…

- Dr. Carmen Manciuc, Spitalul de Boli Infectioase Iasi: "In perioada rece a anului exista o crestere a numarului de afectiuni respiratorii. In general sunt viroze respiratorii pentru ca exista rinovirusurile, adenovirusurile a caror circulatie este exacerbata in perioada rece din cauza scaderii temperaturilor.…

- Angajatii ARBDD au dus stuf in insula Ceaplace din Delta Dunarii pentru amenajarea spatiului de cuibarit a pelicanului cret. Zona este o arie strict protejata in care accesul turistilor este interzis. Pelicanul cret revine in luna februarie in aceleasi locuri.

- In perioada 2013 - 2017, la Aeroportul Otopeni, au fost efectuate verificari de catre Corpul de control al Ministerului Transporturilor. Raportul a fost finalizat anul trecut, in octombrie, si prezentat ministrului Transporturilor de atunci, Felix Stroe, insa acesta nu l-a facut public. S-au…

- Fostul ministru al Economiei Codrut Seres a fost eliberat conditionat luni seara din Penitenciarul Jilava, in urma unei decizii a Tribunalului Ilfov, dupa ce acesta a executat efectiv trei ani din pedeapsa de patru ani si opt luni primita in dosarul privatizarilor strategice. Codrut Seres…

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste in partene-riat cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei, prelungesc perioada in care poate fi vizitata expozitia „AURUL SI ARGINTUL ANTIC AL ROMANIEI”, pana la data…

- Am auzit ca s-au modificat procedurile pentru restituirea taxelor auto. Puteți sa ne spuneți pana cand mai pot fi depuse cererile de restituire și cand se vor putea ridica banii? (Paul Colțescu, Ilfov) RASPUNS: Ce indreptațiți pot sa depuna cererile pentru restituirea fostelor taxe auto, pana cel mai…

- Masca pe care o vom prezenta poate fi numita ”opera de arta a naturii!” Da, pentru ca are un effect uluitor asupra tenului ridat sau cu acne. Si nu trebuie sa te agiti mult pentru a gasit elementele care o compun.A

- Noua Politica Agricola Comuna (PAC) ce va oferi cadrul in care fermierii vor putea accesa bani europeni genereaza dispute intre statele membre care au interese diferite pe acest subiect. Romania ar putera pierde bani, in cel mai pesimist scenarizu. Contributiile statelor membre la bugetul general ar…

- Vodafone Romania, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila, a obtinut in trimestrul incheiat la 31 decembrie 2017 o crestere de 2,2% a veniturilor din servicii, la 182,3 milioane de euro comparativ cu perioada similara a anului precedent. Numarul total de clienti la finalul…

- De la Spiru Haret, ministrul educației (1877-1910, trei mandate) care spunea ca „educația reprezenta un instrument fundamental pentru formarea, educarea și progresul națiunii”, la Liviu Pop, ministrul educației care spunea ca „educația este gratuita, pentru ca elevul nu platește nimic – parintele…

- Cand timpul nu-ți permite sa prepari rețete sofisticate, cel mai simplu și rapid preparat sunt pastele. Rețeta de paste cu sos alb și ciuperci murate, este pe cat de simpla, pe atat de gustoasa!

- Kamara a calcat stramb, dupa ce i-a cazut cu tronc o bruneta cunoscuta in mall. Madalina are 24 de ani, este din Brasov si, de aproape o luna, este amanta lui Kamara. Tanara a vorbit la o televiziune cum a ajuns sa fie amanta cantarețului. Un artist celebru si-a stabilit deja divortul. Detalii…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Dimineata, pe stomacul gol, ar trebui sa mananci doar doua ingrediente. In rest, mananca alimente sanatoase la pranz si cina, insa nu mai consuma nimic dupa ora 18:00. Daca ti se face foame, mai poti manca o banana si poti bea apa calda. Despre ce este vorba vezi AICI.

- Una dintre minunile dulci pe care ni le facea mami in copilarie, era prajitura cu mere si bezea, atat de buna si frageda incat cu greu ne abtineam sa nu o mancam pe toata in aceeasi zi. Noroc cu mami care nu dadea decat maxim doua bucati, altfel sigur o terminam rapid. Zilele trecute mi am amintit de…

- In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a scazut fata de luna octombrie 2017 cu 9,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatatiile agricole…

- Mod de preparare Crema de zahar arsIntr-o cratita de 2 l zaharul se caramelizeaza. Dupa ce s-a format putina spuma la suprafata, cratita se ia de pe foc si se invarteste in asa fel incat sa se tapeteze pana la jumatatea ei cu zaharul ars care curge, se lasa sa se raceasca. Intr-un castron…

- Alba ca zapada face parte din categoria &"prajiturilor populare&", foarte indragite de gospodine, dar esre un real deliciu pentru masa de Revelion. Prajitura are o reteta simpla, care se regaseste pe bucataras.ro.

- Orice gazda isi doreste sa impresioneze invitatii cu preparatele pentru Revelion. Va propunem o reteta simpla, dar care promite sa fie memorabila: file de pastrav cu varza de Bruxelles, bacon și gogonele.

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- DSP Argeș face urmatoarele recomandari catre populația județului: Atenție la consumul excesiv de alimente și alcool! Consumul moderat de alimente si alcool, in special in aceasta perioada a Sarbatorilor, poate preveni riscul declansarii unor afectiuni digestive sau modificarea metabolismului in cazul…

- Ingrediente Tort inteligent cu jeleu de fructe (pentru o forma de tort cu diametrul de 25 cm)4 oua,125 g unt,100 g zahar,100g faina,40 g amidon de porumb (2 linguri varfuite),500 ml lapte caldut,un praf de sare,o pastaie de vanilie sau esenta vanilie.Crema200…

- Aluatul: zahar 200 g, faina 200 g, oua 6 bucati, praf de copt l plic, coaja de lamaie rasa. Crema: lapte 250 ml, gris l lingura, margarina 200 g, zahar pudra 100 g, l lamaie. Se bat albusurile spuma, se adauga zaharul, treptat, apoi galbenusurile, unul cate unul, amestecand usor. Cand compozitia a devenit…

- Daca dorim sa facem "in doi timpi și trei mișcari" o prajitura foarte gustoasa din foile banale din comerț, aceasta rețeta este perfecta. Se pregatește in 30 de minute, se potrivește la orice fel de foi și prajitura poate fi taiata dupa doar o ora. Nu este o crema grasa, prajitura ...