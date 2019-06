Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție a Festivalului „RomanIa Autentica” va avea loc anul acesta la Hobița, in Peștișani. Manifestarea este programata duminica, 23 iunie și se va desfașura simultan in Gorj, Iași și in Brașov. Organizatorii iși propun sa promoveze ia romaneasca și muzica populara autentica. Potrivit autoritaților…

- Sase dintre filmele in care joaca Florin Piersic, actorul caruia ii este dedicata aceasta editie a Festivalului Serile Filmului Romanesc, vor fi proiectate, la un deceniu de film romanesc la Iasi, pe marele ecran din Piata Unirii, au anuntat luni organizatorii prin intermediul unui comunicat de presa.…

- In 2019, se implineste un deceniu de cand Festivalul Serile Filmului Romanesc este organizat la Iasi. Cea de-a 10-a editie ii este dedicata actorului Florin Piersic. In deschiderea festivalului, pe 12 iunie, Iasul va fi centrul sarbatoririi actorului, cu filmele, colegii si prietenii din cinematografie…

- #FARA APARARE, scurtmetrajul conceput de sindicatele din invatamantul preuniversitar iesean, a fost prezentat astazi la Iasi. Mesajul este de combatere a violentei fizice si emotionale impotriva cadrelor didactice. Presedintele USLIP Iasi, Laviniu Lacusta, a precizat ca in ultimii opt ani, de cand au…

- Intalnirea va fi una prieteneasca intre producator si consumator, dar totodata intre producator si potentialii clienti. Spumante, vinuri albe, rose, rosii, Iasul acopera toata gama de preferinte a unui public pretentios. Soiuri autohtone si internationale, toate adunate intr-o singura intalnire, pe…

- In anul 2010, la Școala Gimnaziala "Ion Campineanu" din municipiul Campina, directorul de atunci al instituției, profesor Aura Vasii, iniția un concurs intitulat "Umbrela verde". Un concurs de creație pentru copii, pe teme de ecologie, un concurs extrem de frumos și apreciat, care s-a dezvoltat de-a…

- Premierea celor 14 castigatori a avut loc pe data de 22 martie 2019, in cadrul workshop-ului "Apa, o resursa vitala pentru dezvoltarea sustenabila", organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Apei in prezenta prof.dr. univ.ing. Dan Cascaval, Rectorul Universitatii Tehnice, prof.univ.dr.ing. Teodor Malutan,…

- Vineri, 29 martie 2019, ora 13.00, se deschide „Salonul de Primavara al Artei Naive”, organizat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau și Centrul de Cultura „George Apostu”, in spatiul Muzeului de Arta Contemporana „George Apostu”. „Salonul de Primavara al…