Cea de-a zecea aniversare a Parteneriatului Estic

In cadrul reuniunii ministeriale prezidate luni de Inaltul Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, ministrii de externe vor analiza situatia angajamentelor asumate cu ocazia ultimului summit al Parteneriatului estic din noiembrie 2017. Ei vor discuta despre punerea in aplicare a agendei celor "20 de rezultate scontate pentru 2020" adoptata la summit. De asemenea, ministrii vor reflecta cu privire la cooperarea viitoare si vor discuta despre prioritatile politice pentru perioada care urmeaza.



