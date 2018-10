Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se incheie Festivalul de Teatru de la Piatra Neamt. Cea de a 30-a editie a manifestarii s-a desfasurat sub genericul ”Arhivele insecuritatii” – o tema cu accente ironice, care se refera la prezentul pe care il traim. Inca de la prima editie, festivalul a beneficiat de parteneriatul media Radio…

- Pana la 23 septemrbie, la Braila, se desfașoara Festivalul de teatru “Zile și nopți”, eveniment la care Radio Iași este partener media. Ediția a 12-a a festivalului poarta subtitlul “Comedia intre hohot și lacrima”. Colegul nostru, Alex Aciobaniței, se afla la Braila și ne ofera amanunte despre eveniment:…

- Spectacolul care se va juca la Iasi se numeste „Work in Progress" si a fost produs de cunoscuta regizoare in aceasta primavara in Italia, la Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro delle Passioni Modena, intr-un proiect cofinantat de Fondo Sociale Europeo, cu sprijinul Fondazione Cassa di Risparmio…

- Incepand cu ora 21.03, colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire pe teritoriul artelor si atitudinilor! La SPECTACOLUL ARTEI cunoașteți actori in plina ascensiune, aflați care sunt mizele lor estetice dar și cadrul in care aceștia se dezvolta. Aducem in discuție și componenta pedagogiei teatrale.…

- Colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire, in fiecare seara de miercuri, in intervalul 21.03 – 22.00, pe teritoriul artelor si atitudinilor. Emisiunea SPECTACOLUL ARTEI este o tribuna sonora a artiștilor, de asemenea, o posibilitate pentru public de a descoperi ce se afla in culisele faptului…

- Ne aflam intre stagiuni, evaluam anul teatral care tocmai a trecut și aflam mizele repertoriale pentru perioada 2018 – 2019. In aceasta seara, in intervalul 21.03 – 22.00, ascultați, la SPECTACOLUL ARTEI, o emisiune pe care postul nostru de radio o dedica celui mai tanar teatru din Moldova. In perioada…

- Miercuri seara, in intervalul 21.03 – 22.00, Alex Aciobaniței va invita pe teritoriul artelor și atitudinilor. La emisiunea SPECTACOLUL ARTEI, intalnim creatori de frumos, aflam care sunt mizele lor estetice și ințelegem dinamica artelor. Diana Cavallioti și Mircea Postelnicu sunt actori in plina ascensiune.…