Stiri pe aceeasi tema

- Imobiliare.ro, cel mai cunoscut portal de imobiliare de pe plan national, a organizat in data de 22 martie, o noua editie a Galei Profesionistilor in Imobiliare, la Athenee Palace Hilton din Bucuresti.Intrucat Clubul Profesionistilor in Imobiliare aniverseaza, in acest an, 10 ani de evenimente dedicate…

- Aurelian Temișan a avut prima reacție dupa finala Premiilor Gopo și momentul care i-a șocat pe cei prezenți la eveniment. Organizatorii au invitat pe scena o trupa care a cantat manele. Artistul a postat un mesaj dur pe contul de socializare. „In seara asta am trait un moment rușinos. Eram in fața televizorului,…

- Peste 600 de expozanti vor fi prezenti la Bucuresti, in perioada 20 - 22 martie, in cadrul primei editii a Forumului European al Roboticii (European Robotics Forum), eveniment in cadrul caruia Romania va fi reprezentata, printre altele, de prima companie autohtona de roboti umanoizi si de...

- Pentru un post de șofer publicat pe OLX, aplica, în medie, 42 de candidați, durata aproximativa de ocupare a unui loc de munca pentru aceasta poziție este de 18 zile, iar 1 din 6 șoferi români câștiga peste 7000 lei pe luna, arata cea mai noua ediție a studiului “Indexul locurilor…

- In contextul in care intreaga piata de curierat rapid din Romania se afla pe un trend ascendent, Fastius Curier puncteaza rolul de mare importanta al comertului electronic in aceasta evolutie. De altfel, compania de curierat din Bucuresti a anuntat...

- Cea de-a 13-a ediție a Galei Premiilor Gopo, cel mai prestigios eveniment dedicat cinematografiei din Romania, va avea loc marți, 19 martie, la Teatrul Național din București. Nominalizarile vor fi anunțate la finalul lunii februarie, informeaza click.ro. La Gala Premiilor Gopo, a 13-a editie, 79 de…

- Asociația Municipiilor din Romania, reunita marți la sediul din București inainte de intalnirea cu ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, pe tema proiectului de buget, iși menține punctul de vedere cu privire la finanțarea bugetelor locale din intreg impozitul pe venit, argumentand prin faptul…

- Cea mai cunoscuta si iubita cursa cu obstacole din Romania, "Asaltul Lupilor", va avea loc in capitala Moldovei pe 19 mai 2019. Dupa prima etapa de inscrieri, s-au inregistrat in jur de 400 (patru sute) de participanti organizati mai mult pe echipe decat individual (multe echipe de peste 15…