Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de polițiști vor fi prezenți in strada, zilnic, in acest weekend, de Florii Și Paștele catolic, și vor acționa cu aproape 3.500 de autospeciale, anunța Poliția Romana. Peste 3.750 de patrule de ordine publica urmeaza sa acționeze in special in proximitatea lacașurilor de cult, in stațiunile…

- Copii si tineri din peste 40 de cluburi si scoli de muzica din tara si din Republica Moldova vor participa, in perioada 13-14 aprilie, la cea de-a doua editie a Festivalului International de Muzica Usoara pentru Copii si Tineri "Voci de Ingeri", organizat de Asociatia Culturala Romantic ART, in parteneriat…

- Istoria tinutului dintre Dunare si Mare poate fi reconstituita si gratie izvoarelor scrise bizantine, care s au pastrat pana in zilele noastre. Acestea contin informatii extrem de interesante legate de Scythia Minor numele antic al Dobrogei si de Pontul Euxin, Marea Neagra. In acelasi timp, cronicarii…

- Festivalul Oualor de Paște este o inițiativa culturala anuala care iși propune sa susțina construcția de spații culturale și diverse acțiuni din zona industriilor creative. Prima ediție a evenimentului caritabil este dedicata proiectului GRIVIȚA 53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT IMPREUNA, un proiect unic,…

- Una dintre frumoasele localitati ale Dobrogei se gaseste in nordul regiunii, aproape de cel mai mare oras al zonei. Ca sa cunosti tinutul dintre Dunare si Marea Neagra, trebuie neaparat sa treci pe aici.

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza, in perioada martie – iunie 2019, cea de-a XIII -a ediție a Festivalului – concurs ”Lada cu zestre”. Județul Timiș aduce in atenția publicului tradițiile banațene prin intermediul unui eveniment major care coaguleaza in jurul sau peste…

- Cea mai recenta tendinta culinara din Tel Aviv nu este vreun ingredient deosebit sau o reteta exotica, ci culoarea. Mancarea trebuie sa fie neagra! La Festivalul gastronomic din orasul israelian sunt prezentate in aceste zile preparate cu aspect sumbru, dar cu un gust exceptional.