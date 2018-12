Stiri pe aceeasi tema

- In linie cu personalitatea sa moderna, Disaronno continua și in 2018 seria edițiilor speciale cu Disaronno wears Trussardi - in care brandul este asociat cu prestigioasa casa de moda italiana Trussardi. Reunind valori comune precum tradiția, inovarea și eleganța italiana, ediția limitata poarta cu…

- Brasovenii si turistii sunt asteptati la Festivalul Etnovember 2018. Urmeaza trei zile pline de spectacole, expozitii si ateliere de creatie. Universitatea Transilvania din Brasov, Mediateca Norber Detaeye, Facultatea de Ingineria Lemnului, Centrul Muzical al Universitatii Transilvania,…

- Piața Sfatului gazduiește cea de a treia ediție a „Festivalul Internațional de Reconstituire Istorica Brașov”, tema din acest an fiind „Centenarul armistițiului Primului Razboi Mondial”. Brașovenii au ocazia sa retraiasca in Piața Sfatului o istorie de acum 100 de ani! Ediția 2018 a fost…

- Marti, la Centrul Cultural Reduta - Brasov, ora 17:30 va avea loc cea de a II-a editie ”Calatoria Talentelor”, sub egida Asociatiei “Zambeste Pentru Viitor”, eveniment care va cuprinde un spectacol, un concurs si o gala de premiere, eveniment al copiilor din centrele de plasament din comunitatea brasoveana…

- Voi spune doar ca am bifat, cat am putut (caci nu-i ușor, credeți-ma pe cuvant, sa vezi cate trei documentare grele pe zi) toate edițiile fARAD iar pauzele dintre acestea mi s-au parut prea lungi. Am luat parte la discuțiile de la fARAD, mi-am petrecut pauzele dintre lungmetraje in fața cinematografului…

- Pentru al saselea an consecutiv, Politia Romana si Lidl continua educatia rutiera a copiilor, prin campania nationala "Verde la educatie pentru circulatie". Proiectul se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 4 si 10 ani si consta in lectiile interactive de educatie rutiera, organizate simultan…

- Ediția din acest an a festivalului Plai a pornit la drum ieri seara cu un program muzical complex, care le-a prilejuit spectatorilor aflați in Muzeul Satului Banațean o calatorie sonora in diverse spații geografice ale lumii. Spre deosebire de anii precedenți, scena principala a evenimentului a fost…

- 11 formatii, peste 30 de artisti invitati din lume, cinci seri de concerte. Sunt coordonate ale celei de-a VI-a editii a Brasov Jazz & Blues Festival, care incepe din 11 septembrie 2018. In acest an, evenimentul se desfasoara la Centrul Cultural Reduta, iar dupa concerte, intr-un pub brasovean…