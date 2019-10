„Sper ca moțiunea de cenzura sa nu fie votata. Acceptarea ei ar crea și mai mult haos, in condițiile in care, in apropierea noastra dar și peste ocean, sunt tot mai multe probleme.

Daca nu va trece moțiunea, va fi nevoie de angajarea raspunderii guvernului care sa propuna in parlament și o restructurare dar și o modificare a programului de guvernare – ceea ce se putea face, in opinia mea – și inainte de moțiunea de cenzura.

Daca va trece moțiunea (n.r. ceea ce s-a și intamplat joi) acest lucru va fi benefic doar pentru Iohannis, care va putea sa conduca jocul politic pana la alegerile…