- Social-democratii prahoveni au votat, inca de la primele ore ale diminetii, la scrutinul privind definirea familiei traditionale. Cristian Ganea, Bogdan Toader, consilieri locali si judeteni, s-au prezentat la urne, indemnandu-i pe cetateni sa le urmeze exemplul: "Inainte de a fi politician sunt un…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca tema statului paralel din discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, nu este nimic mai mult decat un dușman inchipuit, menit sa bage spaima-n oameni. ”Dușmanii inchipuiți ai PSD. Sa nu credeți ca Dragnea a inventat roata cand ne vorbeste de statul…

- Potrivit unui studiu al BCR, copiii de azi incep sa economiseasca mai devreme, incepand chiar de la 4 ani, pe cand parinții și bunicii faceau acest lucru dupa 18 ani. Cei mai mulți copii strang in medie intre 350 și 800 de lei pe an, cu care iși cumpara biciclete, aparate foto sau jocuri TV, iar cei…

- Festivalul Must Fest s-a incheiat aseara in Piața Marii Adunari Naționale cu un concert incendiar la care au evoluat artiști autohtoni si trupe de peste hotare. Primii care au incins atmosfera au fost Zdubii și frumoasa interpreta din Romania Antonia.

- Primii 80 de candidați cu domiciliul in mediul rural inscriși pentru admiterea la programele de licența (zi) ale Universitații din Suceava beneficiaza de scutire de la plata taxei de inscriere, informeaza reprezentanții instituției.Masura face parte dintr-un proiect de susținere a accesului la ...

- Jorge "i Maria Simion, prezentatorii emisiunii Cool Summer Nights de la Antena Stars, "i colegii lor matinali, Andrei tefEnescu "i Nasrin Ameri, ii vor intampina pe telespectatori, timp de trei sEptEmani, cu multE energie pozitivE "i nenumErate surprize de pe litoralul romanesc.

- Mai este o luna din vacanța mare și, in curand, pentru copiii din clasa pregatitoare vor incepe emoțiile inceputului de an. In județul Neamț, sunt 3.739 de copii inscriși in clasa pregatitoare, potrivit ultimelor date de la Inspectoratul Școlar. Clopoțelul va suna, prima data, in dimineața de 10 septembrie,…

- Ministerul Educatiei Nationale, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Asociatia Romana a Bancilor au semnat Acordul de Colaborare pentru elaborarea Strategiei Nationale de Educatie Financiara.