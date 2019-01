In luna decembrie 2018, in Parlamentul de la Bucuresti, prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat cele patru puncte majore ale programului presedintiei romane a Consiliului Europei, in perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2019. Ce prioritati are Viorica Dancila pentru Europa? Cele patru propuneri ale prim-ministrului Romaniei sunt: Europa convergentei. Viorica Dancila a vorbit despre cresterea competivitatii dar si despre reducerea decalajelor de dezvoltare intre regiunile bogate si cele defavorizate din interiorul Uniunii Europene. Desigur, aceasta este in avantajul Romaniei care se afla in urma majoritatii…