Ce vrea o vedetă excentrică de la soţ de ziua ei? Amor în 30 de poziţii diferite Cardi B a implinit zilele trecute 26 de ani si a tinut sa le multumeasca fanilor pentru urarile si mesajele de ziua ei, scrie click.ro. La un moment dat, artista a fost intrebata ce-si doreste de la sot, iar raspunsul cantaretei n-a intarziat sa apara. Ce vrea Cardi B de la soț de ziua ei "As vrea ca sotul meu sa faca sex cu mine in 30 de pozitii diferite", le-a spus ea fanilor razand. Artista se bucura de un succes imens pe plan profesional si este la fel de implinita si-n viata personal. Cardi B este casatorita cu rapperul Offset din 2017. Cei doi au impreuna o fetita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

