Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si este inchis, in acest moment, la penitenciarul Rahova, unde trebuie sa treaca prin perioada de carantina de 21 de zile, prevazuta in lege.

importante in PSD, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea

La nici 24 de ore dupa arestarea lui Liviu Dragnea, PSD s-a reorganizat, iar mai multi membri loiali fostului presedinte PSD au fost indepartati din functii. Un exemplu este chiar secretarul general al partidului, Codrin Stefanescu, care…