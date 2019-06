Stiri pe aceeasi tema

- S-au afișat primele rezultate la Evaluarea Naționala, cele inainte de contestații. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației, zece buzoieni au obținut media maxima, primind nota 10 atat la proba de Limba și Literatura Romana cat și la cea de Matematica. Trei dintre ei sunt elevi ai Colegiului…

- Au inceput emoțiile pentru absolvenții claselor a VIII-a. Aproape 4.000 de absolvenți buzoieni au susținut astazi prima proba a Evaluarii Naționale, cea la Limba și Literatura Romana. La nivelul județului Buzau au fost organizate 34 de centre de examen. In urma cu puțin timp, elevii care au susținut…

- Oficiali ai Ambasadei Franței in Romania și ai Campus France au poposit joi, 6 iunie, la Buzau pentru a le prezenta elevilor ofertele de studii in Franța. Evenimentul a fost inscris in cadrul Sezonului cultural Franța-Romania și a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Buzau, in parteneriat…

- Aflat in al treilea an de implementare, Programul de sprijin pentru tomatele cultivate in sere sau solarii, derulat prin Direcția pentru Agricultura Buzau, este de mare ajutor producatorilor de legume buzoieni. 30 de producatori agricoli buzoieni au beneficiat deja de programul de sprijin pentru tomatele…

- Un nou scandal sta sa izbucneasca in invațamantul buzoian. Directorii instituțiilor de invațamant din Buzau au fost chemați, miercuri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean, pentru a fi anunțați ca li se vor reduce numarul de clase. Decizia vine in urma unui ordin al ministrului Educației, Ecaterina…

- Echipa care reprezinta Romania la Eurovision, din care fac parte și doi buzoieni, a susținut o ultima conferința de presa inainte de plecarea la Tel Aviv. Ester Peony va reprezenta țara noastra cu piesa „On a Sunday”, in competiția ce se va desfașura in Israel pe 14, 16 și 18 mai. Alaturi de Ester Peony…

- Șeful Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a pierdut, pe fond, procesul cu Inspectoratul Județean de Poliție Buzau pe care l-a chemat in judecata ca sa scape de sancțiunea contravenționala cu care s-a ales la sfarșitul lui 2017 in județul nostru. Oprișan a fost prins atunci conducand cu 191…

- Sambata, 20 aprilie, 12 elevi de clasa a XI-a ai Liceului „Grigore Moisil” se intorc din Spania, dintr-un stagiu de pregatire pe care l-au urmat in cadrul proiectului Erasmus+, intitulat „Better Prepared for the European Labour Market”. La acest stagiu de pregatire cu durata de trei saptamani, care…