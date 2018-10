Ce vor pune românii pe masa de Crăciun, în loc de porc. Un kilogram costă şi 80 de lei La aceasta ferma din localitatea Lapusel din Maramureș se munceste de zor pentru ca, in ultima vreme, produsele din carne de vanat, condimentate cu mirodenii alese, maturate si tinute, pret de o luna, in fum rece din esenta de fag, sunt la mare cautare. ″In contextul acesta cu pesta porcina africana, sunt foate multi cei din strainatate care prefera sa le trimitem produse de vanat, intrucat e problema cu porcul si atunci noi facem produse pe baza de carne de cerb, de caprioara”, spune un producator. Este forfota mare si la aceasta ferma de oi si berbecuti, unde multe dintre animale au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca se poate caștiga bine și din creșterea vitelor o dovedește un tanar de 26 de ani, din comuna Voiteg, care dupa ce s-a documentat temeinic despre... The post Creșterea vitelor Angus, o afacere profitabila. Un kilogram de carne in viu costa trei euro appeared first on Renasterea banateana .

- Mare parte din pensiunile si vilele din Maramures si Bucovina sunt rezervate inca din primavara pentru noaptea de Revelion. La fel si hotelurile de lux din Poiana Brasov, Paltinis si Baile Felix, chiar daca un pachet de Anul Nou costa intre 1.000 si...

- "Romanii iau cu asalt statiunile autohtone de Revelion, astfel ca mare parte din pensiunile si vilele din Maramures si Bucovina sunt rezervate inca din primavara", spun reprezentantii companiei, potrivit news.ro. In ceea ce priveste destinatiile interne preferate de turisti pentru petrecerea de Revelion,…

- Vremea capricioasa din ultimele luni se reflecta cel mai bine in pretul legumelor din marile piete. Romanii vor sa isi umple camara pentru iarna, iar pentru asta negocieaza cat pot de mult cu...

- Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate astazi. Proprietarii vor fi despagubiți,…

- Un kilogram de carne costa 9.500.000 bolivari sau echivalentul a 1.45 USD. Un pui de 2,4 kg costa 14,600,000 bolivari (2,22 dolari). Un sul de hartie igienica costa 2.600.000 bolivari ($ .040) Un kilogram de morcovi costa 3.000.000 bolivari (0.46 dolari) Hiperinflatia distruge puterea de cumparare a…

- Romanii sunt un popor iubitor de carne, spune medicul nutriționist Mihaela Bilic, iar asta nu este ceva rau, contrar miturilor care se vehiculeaza. Bineințeles, daca nu exageram cu cantitatea! „Am ajuns intr-o situație absurda, in care le recomandam oamenilor sa manance de cinci ori pe zi, in condițiile…

- O arma letala, munitia si o luneta aferente, precum si cinci trofee de caprior si cerb si mai multe kilograme de carne de vanat au fost ridicate de politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate in localitatea Ieud.