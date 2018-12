Stiri pe aceeasi tema

- Toti salariatii de la stat vor primi, incepand cu 1 ianuarie 2019, indemnizatie de hrana, reprezentand doua salarii minime pe economie. "Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti salariatii vor primi anual doua salarii minime pe economie drept indemnizatie de hrana. Era o prevedere in ordonanta…

- Guvernul a adoptat in ședința de vineri mega-ordonanța de urgența care include mai multe masuri fiscale contestate. „Taxa pe lacomie” urmeaza sa fie platita de banci in cazul in care ROBOR trece de 2%. Indicele ROBOR reprezinta media dobanzilor cu care bancile se imprumuta intre ele, iar in funcție…

- De ultima ora! Bani in plus de la stat din luna decembrie pentru TOTI BUGETARII Legea salarizarii a fost modificata la 1 decembrie 2018, astfel ca fiecare bugetar va primi o suma de bani ce va reprezenta norma de hrana. Suma este, insa, impozabila. Fiecare instituție de stat va acorda norma de hrana…

- Fiecare instituție de stat va acorda norma de hrana care se ridica la aproape 200 de lei, dupa ce statul va reține 35 la suta din suma drept contribuții sociale și 10 la suta impozit pe venit. Vesti bune pentru bugetari. Ce indemnizatie vor primi incepand cu luna decembrie. Vor avea aceasta suma…

- Norma de hrana inlocuiește tichetele de masa, care nu erau obligatorii, dar multe instituții le acordau. Prin Legea salarizarii s-a stabilit ca din decembrie 2018 sa primeasca norma de hrana toți bugetarii. Suma este impozabila, astfel ca, in final, fiecare bugetar va primi aproape 200 de lei, dupa…

- De la 1 decembrie toți bugetarii vor primi indemnizație de hrana în valoare de 300 de lei. Norma de hrana va înlocui tichetele de masa de care nu beneficiau toți angajații statului. Banii însa sunt impozabili.

- Dupa ani intregi in care aproape ca le plangeai de mila daca vedeai o familie in care si sotul si sotia lucrau intr-o institutie publica, acum salariatii din administratia publica, la fel ca multi alti bugetari, au ajuns sa incaseze salarii consistente. Din 2019, sunt toate sansele ca la aceste salarii,…

- "Ni se cam termina banii. In ciuda acestui lucru, recunosc ca am esuat in a controla deplasarile si de a tine in frau aceste cheltuieli. Cert este faptul ca bugetul de anul acesta, fiind aproape dublu fata de bugetul de anul trecut, de acum doi ani si aproape de doua ori si jumatate mai mare decat bugetul…