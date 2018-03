Stiri pe aceeasi tema

- De aproape doi ani, mai multi colegi din directiile de specialitate ale BNR au publicat o serie de articole care au lamurit, cu date si documente, problema aurului detinut de Romania la Banca Angliei, explica arbitrajistul principal al Bancii Nationale, Dragos Popescu. Aceste luari de pozitie au fost…

- Fostul mare arbitru Ion Craciunescu l-a desființat pe Ovidiu Hațegan dupa prestația pe care acesta a avut-o la meciul de aseara dintre CFR Cluj și FCSB, scor 1-1. Greșelile grave comise de acesta il fac pe Craciunescu sa se gandeasca și la alte lucruri. "Arbitrii comit niște greșeli impardonabile pentru…

- Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti din intreaga lume a creat o vulnerabilitate pentru Marea Britanie, ajungandu-se la cazuri de otravire cu substante radioactive, cum a fost cel al lui Alexandr Litvinenko din 2006 sau atacul cu neurotoxina listata in categoria armelor chimice…

- Astazi este joi. O zi normala ca toate zilele. Dar nu și pentru mine și colegii mei. Avem ca sarcina sa participam la un Cerc Pedagogic (il scriu cu majuscule fiindca pare un continent necunoscut, o insula plina de primejdii dintr-o carte de Jules Verne), facut de invațatorii din școala mea. NA! Nu…

- Fostul lider PNL, Crin Antonescu, a fost invitat miercuri sa comenteze inregistrarile difuzate de Antena cu privire la „unitatea de elita” DNA Ploiești, care este acuzata ca fabrica probe. Antonescu nu a dorit sa faca comentarii pe acest subiect, spunand doar ca sunt niște lucruri evidente, care…

- Descoperirea a avut loc in timpul lucrarilor de constructie a Orasului Olimpic la Zhangjiakou, unde vor avea loc cateva probe de schi. Jocurile se vor desfasura in trei locatii diferite, astfel incat vor fi ridicate constructii atat pentru a gazdui sportivii cat si antrenorii. Potrivit…

- Luni seara, de la ora 20:00, vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show ajung in a treia tara din maratonul de 5000 de kilometri, Cambodgia. Primul impact cu cea mai saraca tara din Asia ii descurajeaza, iar reticenta localnicilor de a-i ajuta ii va ingreuna in indeplinirea probelor,…

- Serviciile de car sharing precum Uber sau Taxify sunt din ce in ce mai populare in randul oamenilor din București, datorita ușurinței cu care faci rost de o mașina și a modului transparent prin care tot acest proces funcționeaza.

- Petre Ispirescu descrie jucariile si jocurile din copilaria sa in Bucuresti intr-un volum aparut in 1885. Povestitorul scrie cum se confectionau unele jucarii si cum se organizau jocurile intre copii.

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat sambata ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplinaldquo; in DNA si in conducerea sa, informeaza Agerpres.Facem multe lucruri in cadrul…

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de personalitate ai.

- Legislatia din Romania contureaza o lista de documente obligatorii pentru membrii societatii. De la asigurarile obligatorii de locuinte, pana la diverse acte ale casei si acte personale, toate aceste documente ne ajuta sa obtinem un loc in societate. Unul dintre documentele obligatorii pentru…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre lupta din play-off și spune ca exclude varianta ca celelalte echipe sa comploteze impotriva formației sale. "Aranjamente nu vor fi in play-off. Cum nu vor mai fi echipe care sa aiba dușmanii impotriva FCSB-ului. Poate doar Rotaru sa mai aiba resentimente…

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- Fiecare persoana are preferințele și obiceiurile ei, dar despre anumiți oameni rareori ne gandim ca ar fi adepții unor rituale. Ne gandim la unele lucruri ca fiind ceva normal, dar cercetatorii spun ca acestea dezvaluie o parte importanta a personalitații cuiva.

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Achitarea acestei amenzi era unul dintre criteriile de care CIO a mentionat ca va tine cont atunci cand va decide, sambata, ridicarea sau nu a suspendarii. ''Amenda a fost platita'', a mentionat sursa respectiva. Comitetul Executiv al CIO se va reuni…

- Barbații nu-și manifesta sentimentele la fel ca femeile și de aceea ne este greu sa ne dam seama daca partenerul nostru ne iubește cu adevarat. Daca nu ai avut o dovada clara a iubirii lui pentru tine pana acum, aceste 5 semne te vor ajuta sa-ți dai seama daca partenerul tau te iubește sau nu.

- Viata lui Al Capone a inspirat nenumarate filme si a reprezentat un etalon pentru capii mafiei italiene care i-au urmat. Cine ar fi crezut ca Al Capone a abandonat scoala in clasa a VI-a si a reusit sa devina milionar inainte de a implini varsta de 30 de ani.

- Tanarul norvegian Johannes Klaebo a devenit marti, la 21 de ani, cel mai tanar campion olimpic din istoria schiului fond, dupa ce a castigat titlul in proba de sprint clasic la Jocurile de la PyeongChang. Klaebo, inregistrat cu timpul de 3min05sec75/100, i-a devansat in cursa finala pe…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Olandezul Sven Kramer a devenit a treia oara consecutiv campion olimpic in proba de patinaj viteza pe distanta de 5.000 m, impunandu-se duminica la Jocurile de la PyeongChang, in fata canadianului Ted-Jan Bloemen si a norvegianului Sverre Lunde Pedersen.

- HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 februarie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 februarie 2018 . Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest weekend, 10 - 11 februarie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 februarie 2018 - Berbec Te sfatuiesti cu partenerul de viata despre cum ar trebui…

- Atunci cand pleci intr-o calatorie business sau te bucuri de cateva zile de concediu in strainatate și ai decis sa folosești avionul ca mijloc de transport, trebuie sa ții cont de cateva sfaturi, pentru un zbor cat mai placut.

- Specialiștii in zodiacul chinezesc sunt de parere ca anul 2018 va fi unul plin de evenimente și pentru a ține la distanța situațiile neplacute, ar fi bine sa punem mult mai mult accent pe securitate. Astfel, in 2018 trebuie sa fim solidari și sa comunicam mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele…

- Aflata sub o presiune internaționala fara precedent, dupa testul nuclear și numeroasele experimente balistice militare pe care le-a efectuat anul trecut, Coreea de Nord incearca sa profite de Jocurile...

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de suflet ai.

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Indonezia este una dintre cele mai bune țari de vizitat din Asia, mai ales pentru turiștii care vor sa experimenteze o vacanța exotica, cultura asiatica și peisajele care iți taie respirația. Insa Indonezia inseamna mult mai mult decat insule tropicale, temple și plaje salbatice. Iata 10 lucruri mai…

- Viorel Stefan, propus vicepremier in Cabinetul Dancila, a afirmat luni ca fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a facut "lucruri foarte bune", care au fost insa prezentate public in mod "deficitar". "Mandatul domnului Misa inseamna lucruri foarte bune facute pe fond si inseamna o prezentare…

- Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care intorcea astfel serviciul județelor ce l-au susținut in ultimele doua Cex-uri. Codrin Ștefanescu a susținut-o pe Ecaterina Andronescu.…

- Un ofiter MApN in rezerva arunca bomba! Acesta a lansat o ipoteza incredibila, referitoare la postarile din ultima perioada a agentului de politie Marian Godina - devenit cunoscut pentru postarile sale pertinente, dar și haioase cu privire la anumite probleme din sistem și din campul muncii de polițist-…

- Evoluția trupului uman dupa moarte i-a fascinat pe mulți oameni de știința. Iata ce au descoperit. Unele dintre ridurile tale dispar. Cele provocate de zambet, cel puțin. Asta, deoarece nu mai exista nicio tensiune in mușchi.

- Jo Santos a dezvaluit ca viseaza sa aduca trofeul Cupei Romaniei la Iasi, brazilianul moldovenilor fiind impresionat din Liga 1 de CFR Cluj si de Gnohere Si fotbalist, si un tip senin, dintr-o bucata. Jo Santos (26 de ani) face parte dintre brazilienii care au adus un plus Ligii 1 in ultima vreme. Varful…

- Autoritatile din Coreea de Sud se pregatesc serios pentru jocurile olimpice de iarna care incep luna viitoare.Trupele speciale fac antrenamente pentru a preveni orice atac terorist sau tentativa de luare de ostatici.

- Daca am mai fi avut flota comerciala, atunci chiar ar fi fost si pentru noi o posibilitate enorma de joc. Urmeaza ca Turcia sa deschida o a doua cale maritima directa din Marea Neagra inspre sud, spre Marea Marmara, scrie Cristian Unteanu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Au trecut 168 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu (nascut Eminovici), insa viața marelui poet național ramane o sursa inepuizabila de teorii și polemici. Dincolo de opera sa inegalabila, exista multe aspecte din viata sa mai putin cunoscute publicului larg. Cu ocazia zilei de naștere a marelui…

- Radu Valcan pleaca in Thailanda, peste cateva zile, sa filmeze al patrulea sezon din “Insula iubirii”. E perioada cea mai grea din an pentru el: va sta o luna departe de soția lui, Adela Popescu, și de baiețelul lor, Alexandru. La intoarcere, probabil va relua cautarea unei case mai mari, pentru ca…

- Ieri, la Casa Fotbalului din Bucuresti, a avut loc tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018. Iata programul complet al meciurilor: CSU Craiova - Dinamo Bucuresti, Hermannstadt - FCSB, Gaz Metan Medias - Astra Giurgiu si FC Botosani - Politehnica Iasi. Jocurile din…

- Cercetatorii finlandezi pun la punct un spray nazal care te scapa de dependența de jocurile de noroc. Studiul finlandez susține ca un singur puf si nevoia de a juca dispare, relateaza AFP. Sprayul contine naloxon, un medicament împotriva…

- Desi conditiile meteo au scos in acest sezon statiunea Vatra Dornei din circuitul celor mai importante competitii de sanie pe pista naturala, sportivii de la Clubul Sporturilor de Iarna (CSI) Vatra Dornei obtin rezultate foarte bune in competitiile internationale organizate de Federatia ...

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Cristian Ganea, a declarat, duminica seara, ca este de parere ca a ajuns la varsta la care ar trebui sa plece intr-un campionat mai puternic. El a mentionat ca teoretic ar putea juca la Athletic Bilbao, deoarece indeplineste un anumit criteriu."Orice jucator…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane. Ea ii va propune lui Liviu Dragnea cereri de extindere a urmaririi penale fata de alte persoane

- La inceput de 2018, va prezentam o retrospectiva a celor mai importante evenimente din anul care tocmai s-a incheiat. O retrospectiva in doua parți, pentru a ne reaminti impreuna lucruri placute sau mai puțin placute din viața localitații.

- Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, Loteria Romana a organizat doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara.

- ”Sunt absolut convins ca in 2018 vor aparea lucruri extreme de grave care se refera la judecatori. Cred ca exista documente care vor duce la revizuirea intre 300 și 800 de dosare. Vom vorbi despre dosare ale unor oameni politici, oameni de afaceri, oameni fara implicare politica care au nimerit…

- Este mai mult decat evident faptul ca dupa trecerea acestei perioade de timp, aproape nimeni nu mai este convins ca, ceea ce s-a intamplat in decembrie 1989 a fost o revolutie autentica, iar poporul roman si-a luat in propriile maini viitorul si soarta. De fapt totul a fost o mare inselatorie, sub acoperirea…

- Pentru a te asigura ca maninci sanatos este foarte important sa treci prin anumite etape de pregatire inainte de inceperea unei noi sapramini aglomerate. Pregatirea mincarii iți ia destul de mult timp, dar te va scuti de minute prețioase cind ești pe fuga. Pentru a face aceasta etapa mai placuta și…