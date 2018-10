Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat in luna septembrie ca va majora pensiile și salariile. In același timp, Lia Olguța spunea la sfarșitul lunii august ca Guvernul este in impas și ca a ajuns in situația in care mai este nevoie bani de pensii. Astfel, potrivit unor surse, in urma cu puțin…

- O adevarata bomba a fost aruncata in spațiul public! Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat vineri, 28 septembrie, ca Legea pensiilor va fi trimisa spre avizare interministeriala in aceasta saptamana.Totuși, ministrul Olguța Vasilescu pare sa fi uitat de o categorie de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, luni seara, ca Guvernul lucreaza la o hotarare de guvern pentru cresterea salariului minim incepand din 1 ianuarie 2019 la valoarea de 2.050 de lei, potrivit Mediafax. „Lucram la o hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim incepand de la…

- Salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrand in prezent la o Hotarare in acest sens, a declarat, luni seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Romanii vor avea acces la o baza de date comuna ANAF – Casa de Pensii, a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, miercuri seara, la Antena 3. Ministrul Muncii a spus ca, incepand cu intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor, va fi operationala o baza de date comuna ANAF – Casa Nationala de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a criticat, vineri seara, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis care a acuzat Guvernul ca i-a gazat pe protestatarii din Piata Victoriei, aceasta afirmand: „Ca neamt, sa vorbesti de gazare, trebuie sa...

- Lia Olguța Vasilescu ii raspunde lui Klaus Iohannis, cel care a spus ca Guvernul poate sa faca rectificare bugetara și fara avizul CSAT. Președintele a declarat ca rectificarea poate fi facuta daca nu se iau bani de la instituțiile de siguranța naționala. Ministrul Muncii a recunoscut ca banii de…

- Lia Olguța Vasilescu a infirmat, duminica, in emisiunea "Subiectiv", de la Antena 3, ca Guvernul ar intenționa sa renunțe la salariul minim pe economie in mediul privat. "Exclus! Nu exista așa ceva in...