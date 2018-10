Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea este arestata in Costa Rica, dar este la un pas de a fi eliberata! Asta susține avocatul sau din Romania, Veronel Radulescu. Intervievat de Victor Ciutacu, Radulescu a spus ca Udrea și-a intarit echipa de aparatori din Costa Rica, iar samata ar putea fi eliberata.”Și-a mai angajat…

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, isi poate vedea fetita intr-un modul special al inchisorii, de doua ori pe zi, pentru scurt timp, anunta Ministerul Justitiei si Pacii din Costa Rica, citat de site-ul de stiri LaTeja.cr. Autoritatile din Costa Rica au transmis vineri ca Elena Udrea nu poate…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, și fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, au fost reținute de Interpol pe 3 octombrie. Cele doua ar fi șocate de ce s-a intamplat, potrivit unui oficial din Costa Rica, informeaza Antena3.ro . Oficialul a confirmat spusele lui Adrian Alexandrov care a declarat recent…

- De la o zi la alta apar noi informații despre Elena Udrea și a prietena ei, Alina Bica, care au fost reținute in Costa Rica zilele trecute. Notarul care le-ar fi ajutat pe fostul ministru al Turismului și fosta șefa de la DIICOT sa se stabileasca legal in “țara adoptiva” este un personaj controversat…

- Separata de bebelușul nou-nascut, dupa ce a fost arestata, Elena Udrea a transmis primul mesaj prin intermediul aparatorului ei. Avocatul Veronel Radulescu și fostul ministru al Turismului au vorbit la telefon, iar cel dintai a facut publice cateva dintre marturisirile pe care i le-a facut clienta lui.…

- Noi informații de ultima ora! Autoritațile din Costa Rica au decis, joi (4 octombrie), arestarea preventiva pentru doua luni a Elenei Udrea și a Alinei Bica. Fostul ministru Elena Udrea si fosta sefa a DIICOT Alina Bica au declarat deja recurs la decizia de arestare Veronel Radulescu, avocatul Elenei…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost ridicate de pe strada de autoritațile din Costa Rica, miercuri seara (3 octombrie). Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, au fost retinute de catre INTERPOL in Costa Rica. Potrivit avocatului ei, Elena Udrea se afla la o cafenea…

- Elena Udrea a anunțat, in direct la Romania TV, cand va reveni in Romania. Amintim ca Elena Udrea locuiește in prezent in Costa Rica, acolo unde a primit azil politic. Fostul ministru al Turismului a primit o condamnare de șase ani in dosarul Gala Bute.(CITEȘTE ȘI: ADRIANA BAHMUȚEANU, O NOUA METODA…