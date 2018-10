Ce venituri incaseaza "rivalii" bancilor si de ce nu sunt considerati o amenintare de unii jucatori traditionali

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European Cybercrime, din cadrul EUROPOL (EC3) și Federația Europeana a Bancilor și partenerii din sectoarele public și privat lanseaza astazi Campania de prevenire #CyberScams – Fraudele informatice, in cadrul European Cyber Security Month – Luna Europeana a Securitații Cibernetice, serie…

- Ce avem de inteles din esecul plebiscitului pentru familie? Cine e de vina pentru masivul boicot? Si cum se pozitioneaza romanii fata de ticalosiile si neghiobiile clasei politice si a unei parti a elitei culturale?

- Nicolae Dica (38 de ani) a tinut sa-i raspunda lui Eugen Neagoe, la finalul meciului castigat de FCSB cu Sepsi, 2-0 pe Arena Nationala. Tanarul antrenor al vicecampioanei a vorbit, apoi, despre cum a primit Junior Morais vestea ca va fi titularizat in centrul liniei de aparare, a...

- Ziua de 15 august 2018, Sfanta Maria, este zi nelucratoare in agentiile Raiffeisen Bank, cu exceptia unor unitati deschise in mall-uri, reteaua Selgros sau supermarket-uri. Departamentul Servicii Clienti (Call Center) va asigura permanenta pentru urgente Carduri, Smart Mobile, Raiffeisen Online si Clienti…

- FCSB cauta un fundaș central, carea sa evolueze langa Bogdan Planici, dar jucatorul sarb ar putea pleca in orice moment de la formația lui Nicolae Dica. Zvonko Milojkovic, impresarul lui Bogdan Planici, susține ca jucatorul de 26 de ani, venit in urma cu un sezon la FCSB, este urmarit de o formație…

- Dinamo a pierdut dramatic meciul jucat in deplasare, impotriva celor de la Gaz Metan Medias, scor 3-2. ”Cainii” au fost condusi, au reusit sa intoarca rezultatul, dar au primit doua goluri in doua minute, iar elevii lui Mihai Teja si-au adjudecat cele trei puncte.

- May Mahlangu este considerat la Dinamo drept unul dintre pilonii de susținere ai echipei. Mijlocașul de 29 de ani este apreciat și de adversari. Caracterizarea lui Florin Bratu, facuta ieri Gazetei Sporturilor, ii schițeaza portretul perfect lui May Mahlangu: "Nu se vede, dar iese in evidenta!". ...

- Un mic fan al lui Real Madrid a venit alaturi de tatal sau la stadionul "Santiago Bernabeu" pentru a face un tur. A fost intervievat de televiziunea clubului, moment in care i s-a transmis și ca va putea avea ocazia extraordinara de a intra pe gazonul unde joaca "galacticii", detaliu permis anul acesta…