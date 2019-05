Ce vedete din România urmăresc „Game of Thrones“ Cel mai popular serial din ultimii opt ani se apropie de final! Unica.ro a intrebat vedetele din Romania daca sunt fani „Game of Thrones“ și… daca sunt la zi cu episoadele din sezonul opt! Vezi clipul video. Reporter: Este sezonul „GOT“! Ești la zi cu episoadele? Liviu Teodorescu, artist: Da, sunt la zi! Ma trezesc dimineața sa ma uit la „Game of Thrones“. Este obsesia mea „Games of Thrones“. Nu m-am uitat de cand a debutat, dar sunt mare fan Reporter: Ești la curent cu „Urzeala Tronurilor“? Pavel Bartoș, actor: Mai, daca o sa zic ca nu, o sa-mi iau hatereala… M-am uitat 20 de minute la un episod… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

