Ce va mânca Papa Francisc cât va sta în România Iata cum arata pastele favorite ale Papei Francisc, pe care bucatarii le vor prepara in Romania dupa reteta italieneasca. Ingredientul care da gustul aparte e "pancetta" - asemanatoare cu baconul, dar cu mai multa carne. Nu lipseste din compozitie hrana regilor, adica sparanghelul alb si verde. Sparanghelul alb si verde intalnesc ceapa si sunca intr-o tigaie cu ulei de masline incins la foc mic. In final, pastele se pun peste amestecul din tigaie si se lasa doua minute. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

