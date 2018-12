Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni seara ca nu va demisiona daca va fi pus sub acuzare in dosare de coruptie, in contextul in care in aprilie 2019 vor avea loc alegeri anticipate, relateaza AFP. Intrebat despre acest lucru de un jurnalist israelian in cadrul unei conferinte…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi seara la Antena 3, ca are o relație foarte buna cu premierul Benjamin Netanyahu, insa faptul ca șeful statului Klaus Iohannis nu a numit de doi ani de zile ambasador roman in Israel este „o inacțiune jignitoare” la adresa statului israelian.„Eu…

- Liviu Dragnea susține ca are o relație foarte buna cu premierul israelian și ca amandoi sunt de parere ca relația dintre cele doua state poate fi foarte apropiata. "Eu am o relație foarte buna cu premierul israelian. Nu se bazeaza pe niciun interes. Amandoi avem percepția ca colaborarea dintre…

- Intr-o analiza a situației politice din Romania, in contextul preluarii președinției Consiliului European pe 1 ianuarie 2019, AFP scrie ca Liviu Dranea ar putea fi contracandidatul lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din 2019. Agenția de presa France Press a dedicat mai multe articole Romaniei,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National al partidului, ca Ordonanta prin care se infiinteaza un fond de investitii de 10 miliarde de euro pentru comunitatile locale ar urma sa fie adoptata in prima sedinta de Guvern. „Este vorba de investitii pentru…

- Intr-un comunicat emis duminica, Netanyahu a afirmat: „Aceste recomandari au fost decise inainte sa inceapa investigatia”.„Sunt sigur ca in acest caz autoritatile relevante, dupa ce vor analiza situatia, vor ajunge la aceeasi concluzie: ca nu a fost nimic”, a adaugat el.In februarie,…

- Statul roman este "un mare prieten" pentru Israel si cooperarea cu Romania este "pe o traiectorie ascendenta", a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu in cadrul unui interviu difuzat joi de Antena 3, precizand ca asteapta discutiile concrete cu premierul Viorica Dancila de la Varna, de…

- Liviu Dragnea a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila despre numele miniștrilor care trebuie demiși din Guvern! Liderul PSD a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca remanierea nu va avea loc pana pe 15 octombrie.Discuțiile de la Strasbourg și referendumul pentru familie i-au facut…