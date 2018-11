Dupa ce, in cateva ore, despre Gabriela Firea s-a aflat ca a ramas fara toate functiile de conducere in PSD, primarul Capitalei a anuntat ce planuri are pentru perioada urmatoare. Ele nu includ, din cate spune edilul Bucurestilor, si o candidatura la prezidentialele de anul viitor. “Imi voi continua activitatea de primar general (…) probabil […] Ce va face Firea dupa ce a ramas simplu membru in PSD. Pentru ce functie ar putea candida is a post from: Ziarul National