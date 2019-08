Ce va face Cocuta din toamna la Kanal D Ce va face Cocuta din toamna la Kanal D Energica si curajoasa in abordarea coregrafica, Cocuta, pe numele real Andra Eugenia Gheorghe, intra in echipa juriului de la „Imi place dansul”, competitia electrizanta care ii va tine pe romani in fata televizoarelor in aceasta toamna, la Kanal D. Ce va fi la Kanal D dupa “Bravo, ai stil!” Cocuta a inceput sa danseze de la o varsta frageda, la 9 ani deja incepea cursurile de balet, dar spune ca e indragostita iremediabil de dansul contemporan. Absolventa a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, a stralucit prin dans si coregrafiile propuse in cadrul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Deși pe micul ecran apare bronzata tot timpul anului, Raluca Badulescu e, de fapt, alba ca laptele și iși inchide nuanța pielii doar din machiaj. Jurata de la “Bravo, ai stil” a renunțat la solar și la soare din cauza unor probleme dermatologice. Pana de curand, rare erau dațile cand o vedeam pe Raluca…

- Kanal D le pregatește telespectatorilor, pentru aceasta toamna, un show internațional de anvergura, „The Dance Floor” (titlul formatului original), o competiție de intensitate maxima, ce combina bucuria dansului cu frumusețea reușitei de a fi cel mai bun. Formatul internațional poarta semnatura creatorului…

- Finala "Bravo, ai stil!", 29 iunie. Caștigatoarea marelui premiu. Finala "Bravo, ai stil!", are loc in aceasta seara de sambata, 29 iunie, pe Kanal D, de la orele 22:00. Cine va caștiga marele premiu.

- CASTIGATOARE BRAVO AI STIL 2019. Cine a caștigat "Bravo, ai stil!" 2019 de la Kanal D Au mai ramas doar cateva ore pana cand se da startul galei finalei de la “Bravo, ai stil!” 2019. Emisiunea va incepe la ora 22:00 pe Kanal D, iar susținatorii concurentelor fac valuri pe rețelele de socializare,…

- Opera Naționala București prezinta miercuri, 12 iunie, Gala Extraordinara de Balet a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” Opera Naționala București prezinta miercuri, 12 iunie 2019, incepand cu ora...

- BRAVO AI STIL 25 MAI 2019: Este o situație fara precedent! Jurații salveaza concurentele și le acorda a doua șansa. In ediția din aceasta seara NU are loc nicio ELIMINARE. Din cauza clasamentului, jurații iau o pauza și parasesc platoul pentru a discuta. Evoluția concurentelor a starnit un…

- BRAVO AI STIL 18 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Aspirantele la titlul de cea mai stilata femeie din Romania sunt gata sa straluceasca si sa isi etaleze abilitatile stilistice, in acord cu tematica propusa de jurati, in aceasta Gala – Carnaval. Va fi o Gala eliminatorie, astfel ca telespectatorii…

- BRAVO AI STIL 4 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. O noua Gala debuteaza astazi, de la ora 23:00, in cadrul celui mai indragit show de fashion din Romania, "Bravo, ai stil!", la Kanal D. Gala cu tematica "Hollywood vs. Bollywood", incinge spiritele intre concurentele ramase in competitie,…