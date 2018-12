Ce va face Bella Santiago cu premiul de la X Factor. “A fost foarte tristă viața mea “ Bella Santiago a avut prima apariție intr-un platou tv, dupa ce a caștigat marele premiu X Factor. Artista a vorbit despre experiența traita pe scena și a dezvaluit ce face cu banii primiți. „Experiența X Factor a fost foarte tare. Am prieteni care mi-au scris numele meu și nu am știut. Cand am intrat acolo, la preselecții, mi-au zis ca sunt deja pe lista. Plec in Dubai, am concert acolo pe 28. Dupa ce am aparut la X Factor m-au sunat sa ma intrebe daca pot sa cant un Dubai. Cand am intrat pe scena, nu am mai avut emoții deloc. Fata mea mi-a zis ca iși dorea foarte mult sa caștig eu. I-am spus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

